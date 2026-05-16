陸前駐美大使解讀 「中美建設性戰略穩定關係」是什麼？

大陸國家主席習近平14日與美國總統川普會談時提出，他與美國總統川普贊同將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位。對此，中國前駐美大使崔天凱指出，此次川習會能明確中美關係這樣一個新的定位，是很有意義的新進展。

崔天凱15日晚間接受央視《新聞1+1》節目專訪時表示，過去很多年中美之間多次討論過定位的問題，但是始終沒能確定下來，有的時候找到一個好像不錯的說法，但沒過多久又因為種種原因擱置。所以，這次能夠明確這樣一個新的定位，確實是一個很有意義的新進展。

崔天凱說，「穩定」是裡面一個很重要的詞。幾年前，中方其實一直強調，並在努力推動中美關係實現總體穩定，但美方很少有人說這個詞。「當時想搞亂中美關係，甚至顛覆中美關係的做法大行其道。但是經過這幾年雙方的交往、交鋒，經過必要的鬥爭，現在大家的共識越來越集中在需要穩定」。

「我這兩年見到的美方人士，不管是政府官員、工商界的還是學界的，都強調中美關係要穩定。這說明雙方在聚攏這個共識，已經有了社會基礎。所以，這個新的定位應運而生，反映了兩國人民的訴求，也反映了中美關係的現實需要。」

崔天凱強調，中國所說的「穩定」不是指靜態的穩定，中美關係不可能一成不變。中美關係不可能回到過去，也不可能靜止不變，它還會隨著世界的變化而變化。

「我們追求的是一種動態的穩定，也就是穩中求進，進中求穩，在不斷地擴大合作、解決問題、排除障礙的過程當中，推動中美關係向前走。但是這個方向必須是穩定的，兩國關係要實現的目標必須是穩穩把握好的，我想這是穩定的意思」，崔天凱說。

對於川普此行特別參觀了天壇，崔天凱認為，這是很有意思的安排，因為習近平給川普詳細介紹跟天壇有關的情況。從建築到文化，從歷史到現實，從中國人的處世哲學到中國共產黨的執政理念和根本宗旨，從中國文化的宇宙觀、世界觀到中美關係的新定位，應該說都涉及了，相信這會給川普留下很深的印象。