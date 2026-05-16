快訊

川普前腳剛離開 央視證實「普亭將訪問大陸」未提及具體時間

會考數學科計77件違規！攜帶「這違禁品」入場45件最多

密室逃脫女員工扮鬼遭勒頸亡 蔣萬安：中央、地方缺統一管理制度

聽新聞
0:00 / 0:00

川普：很快決定是否對台軍售 將先與「掌管台灣的人」談

世界日報／ 編譯中心／綜合報導
川普總統15日在空軍一號上表示，與習近平見面時談了許多台灣議題，他將很快決定對台軍售，他也稱將與「掌管台灣的人」談。（路透）
川普總統15日在空軍一號上表示，與習近平見面時談了許多台灣議題，他將很快決定對台軍售，他也稱將與「掌管台灣的人」談。（路透）

路透與紐約時報報導，川普總統15日表示，他在北京與中國國家主席習近平會談時，曾「鉅細靡遺」地討論對台軍售。彭博報導，川普表示他未對習近平承諾對台相關事務，很快將決定如何處理對台灣的140億美元軍售案。

川普15日結束三天訪中行程，他在北京期間媒體多次追問他是否跟習近平談到台灣議題，川普都未回答；白宮提供的川習會摘要中也隻字未提台灣。川普15日下午搭空軍一號返回美國，在機上卻談及多項台灣議題。

在對台軍售方面，川普說，他將在與「掌管台灣的人」談過之後，「在接下來不久做出決定」，但川普並未具體說明他指的是誰。

這項140億美元對台軍售案今年1月在美國國會通過初步審查，但送往國務院後卡關至今，日前引發多名跨黨派參議員公開關切。

彭博指出，若川普試圖取消這筆對台軍售案，勢必在華府引發跨黨派反彈；但若白宮推動軍售過關，川普則將面臨北京震怒。這項議題可能在9月再度浮上檯面。

川普說，他與習近平今年可能見面四次，包括他可能再次訪問中國。除了剛結束的北京峰會外，川普表示，習近平可能會出席今年12月在邁阿密舉辦的G20峰會，以及11月在中國深圳舉行的亞太經合會APEC峰會。川普也邀習近平9月24日訪問美國。

川普還表示，釋放香港蘋果日報創辦人黎智英，對習近平而言是很困難的一件事。這番話幾乎確定打消外界對這次川習會可能促成黎智英獲釋的期待。不過，川普說，習近平正在認真考慮釋放去年被捕的北京錫安教會主任牧師金明日。

川普表示，他與習近平的峰會中「沒有討論關稅」，因為「對方沒有提起這個議題」。他說：「習主席和我在很多事情上意見一致，而我們在貿易方面也非常一致。」

此外，川普表示，他與習近平談到了在人工智慧（AI）領域合作建立安全規範。川普表示：「AI很了不起，但它也有一些缺點。我們會一起合作。」談到美中AI競爭時，川普說：「我們目前遙遙領先，但他們排名第二，而且非常強。」

川習會結束後，中共政治局委員王毅向媒體介紹川習會共識時稱，習近平已接受美方的邀請，9月將回訪美國。

王毅表示，兩國經貿團隊達成了總體平衡積極的成果，包括繼續落實前期磋商達成的所有共識，同意成立貿易委員會和投資委員會，解決彼此農產品市場准入的關切，在對等降稅框架下推動擴大雙向貿易等。雙方工作團隊仍在就有關細節進行磋商，將盡快鎖定成果。

川習會後 美中說法　資料來源／綜合報導
川習會後 美中說法　資料來源／綜合報導

川普 習近平 川習會 軍售 紐約時報 北京

延伸閱讀

川普稱習對台強硬 對台如何軍售很快決定

「台灣人會擔憂」川普要談軍售 美前官員指習近平目標「這件事」

說服美減少對台軍售？習近平或施壓川普 要他說這句話

恐談成影子交易？川習在台灣問題未必白紙黑字 預告討論對台軍售

相關新聞

新聞透視／川習密談解密 一場圍繞「台灣」的美中博弈

對於台灣的敘述，向來是美中台之間的敏感議題；小布希在會晤胡錦濤之前，詢問當時國安會亞太資深主任韋德寧：「反對與不支持台獨，究竟他媽的有什麼不同？」雖然對咬文嚼字不滿，他還是乖乖按照國安會準備的談話要點與措辭來說。

CBS主播在台隔空報川習會 遭下榻飯店禁止報導

美國CBS新聞網明星主播杜庫皮爾因未取得中國簽證，被迫在台灣隔空報導川習會。他透露，由於下榻飯店老闆對他的報導感到不滿，...

川普：不希望有人走向獨立 台不要期待美無條件軍事支持

在對台灣議題保持沈默一天之後，川普總統在15日播出的福斯新聞專訪表示，他「不想看到有人走向獨立（I'm not looking to have somebody go independent.）」，也不想看到有人說要台獨，「是因為有美國支持。」福斯新聞說，川普向台灣與中國雙方發出警告，提醒台北方面不要期待，一旦因自身行動引發戰爭，美國會無條件提供軍事支持。

象徵中美地位對等 紐時：川普到訪 中媒視為重大外交勝利

美國總統川普結束訪華行程，紐約時報報導指出，中國官方媒體和評論人士將川普對北京的訪問描述為中國的一次重大外交勝利，標誌著中國作為全球大國與美國日益接近對等地位，並指「元首外交」發揮「不可替代的戰略引領作用」。中國官媒環球時報則引述分析稱，中美達成的「建設性戰略穩定關係」共識，為新時期通過大國良性競爭和管控分歧實現擴大務實合作提供新型戰略框架，讓2026年成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份。

川普：很快決定是否對台軍售 將先與「掌管台灣的人」談

路透與紐約時報報導，川普總統15日表示，他在北京與中國國家主席習近平會談時，曾「鉅細靡遺」地討論對台軍售。彭博報導，川普表示他未對習近平承諾對台相關事務，很快將決定如何處理對台灣的140億美元軍售案。

川普：美對台六項保證已非常久遠 未對習近平做出承諾

川習會落幕，中國國家主席習近平期間提出建構「中美建設性戰略穩定關係」，川普總統於14日川習會後接受福斯新聞節目「漢尼提秀」受訪時表明，美中是兩個偉大國家，「我稱之為G2(兩國集團)，這就是G2」。該節目於15日播出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。