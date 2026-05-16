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川普指「不希望有人走向獨立」 陸委會：致力維持台海現狀

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會副主委沈有忠（中）、外交部政務次長陳明祺（右）16日上午出席國家安全研究學會舉行的「川習會後的美中台關係」座談會。記者陳宥菘／攝影
陸委會副主委沈有忠（中）、外交部政務次長陳明祺（右）16日上午出席國家安全研究學會舉行的「川習會後的美中台關係」座談會。記者陳宥菘／攝影

川習會後，美國總統川普在15日播出的福斯新聞專訪表示，他「不希望有人走向獨立」。陸委會副主委沈有忠今天表示，政府當前政策致力於維持台海和平穩定的現狀，會持續與美方保持溝通。至於川普與北京討論對台軍售，美對台「六項保證」是否鬆動？外交部政務次長陳明祺說，「我們當然希望不要討論」，但美方一貫立場是願意支持台灣國防。

沈有忠與陳明祺16日上午在國家安全研究學會舉行的「川習會後的美中台關係」座談會前，接受媒體聯訪。

針對川普指「不希望走人走向獨立」，沈有忠表示，政府當前政策致力於維持台海和平穩定的現狀，維持中華民國的生存，台灣的未來由台灣2,300萬人共同決定，並且跟其他友盟國家合作，深化民主發展。政府對於川普的談話會謹慎應對，持續跟美方保持溝通，區域穩定是雙方共同利益。

川普與大陸國家主席習近平談論對台軍售，引發美對台「六項保證」鬆動的質疑。沈有忠稱，川普表示沒有在台灣問題上對中方有任何承諾，「這是非常重要的訊號」，外界的質疑「是過多超譯」，不用太過擔心。

陳明祺表示，「我們當然希望不要討論軍售」，川普也說到是習近平主動提起，然後做了一些回應，具體內容因為我方不在場，會再了解，但他強調，美方一貫立場是願意支持台灣國防，台美軍售是區域和平穩定的基石。至於對第二波140億軍售有無信心？陳明祺說，「沒有評論，會跟美方持續溝通跟瞭解。」

沈有忠在座談會上致詞時說，針對川習會的美方態度有兩點觀察，一是美國對台政策沒有任何改變，二是美國就軍售議題沒有對中做出任何承諾。他強調，台灣和美國在台海的目標始終維持一致，即維持台海和平穩定的現狀。中共才是企圖改變台海現狀、破壞區域穩定發展的麻煩製造者。

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