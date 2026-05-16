快訊

川普前腳剛離開 央視證實「普亭將訪問大陸」未提及具體時間

會考數學科計77件違規！攜帶「這違禁品」入場45件最多

密室逃脫女員工扮鬼遭勒頸亡 蔣萬安：中央、地方缺統一管理制度

聽新聞
0:00 / 0:00

沒談或詳談？川普答案矛盾 紐時：對台軍售不確定性變高

世界日報／ 記者顏伶如／綜合報導
川普總統15日在空軍一號專機上對記者發表談話。（美聯社）
川普總統15日在空軍一號專機上對記者發表談話。（美聯社）

川普總統離開北京之後，在空軍一號上接受媒體詢問，被問到在為期兩天的「川習會」上，是否與中國國家主席習近平討論到美國對台軍售。川普最初答道：「沒有，我隻字未提。」片刻之後則表示，與習近平針對軍售問題做了「非常詳細的討論」。

川普對媒體說，是習近平主動提出軍售問題。川普說：「那我該怎麼辦呢？我要說『不想跟你談這個』，因為我們有一份1982年簽署的協議嗎？當然不，我們確實討論了軍售。」

紐約時報分析，川普最新發言代表正在衡量習近平對軍售的反對意見，台灣是否能拿到武器、何時批准等不確定性恐將變高。

川普延後批准美國企業向台灣出售約140億元的武器。政府官員告知部分參與審批的人士，白宮之所以下令暫緩，是為了確保川習會成功。

兩黨國會議員8日聯名致函呼籲川普140億元對台軍售案必須正式知會國會，並表示台北最近批准新的軍事支出計畫，消除了延後軍售決定的任何剩餘理由。資深議員在今年1月已對該方案給出初步批准，但該案在國務院停滯數月，這也引發外界對川普政府對台灣政策取向，以及其試圖重新調整對北京關係的更廣泛質疑。

參議員在信中寫道，「在您與中國國家主席習近平會晤之前，我們敦促您及您的團隊明確表態，美國對台灣的支持不容侵犯，」這些參議員寫道。他們同時警告，不應讓對台灣的支持在更廣泛的經濟或外交談判中，淪為討價還價的籌碼。

參與聯名信的八名參議員包括：民主黨籍新罕布夏州聯邦參議員夏亨(Jeanne Shaheen)、德拉瓦州聯邦參議員昆斯(Chris Coons)、密西根州聯邦參議員絲拉金(Elissa Slotkin)、伊利諾州聯邦參議員譚美(Tammy Duckworth)、新澤西州聯邦眾議員金安迪(Andy Kim)、內華達州聯邦參議員羅森(Jacky Rosen)以及共和黨籍北卡羅來納州聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)、猶他州聯邦參議員匡希恆(John Curtis)。

川普 習近平 川習會 軍售 北京

延伸閱讀

紐時：兩黨參議員致函川普籲推進軍售台灣

川習會前美跨黨派參議員致函川普 籲批准140億元對台軍售

川普赴京前放話討論對台軍售 令亞洲盟國如坐針氈

對台獨從不支持變反對？中學者：美方不會改口、習不會開口

相關新聞

「建設性戰略穩定關係」是中美關係新定位？美學者有不同看法

川習會後北京當局大肆宣傳，兩國元首同意將「建設性戰略穩定關係」作為兩國關係的新定位，但《美國之音》指出，白宮通報並未使用這一表述，美國的中國問題專家也指出，雖然美國接受「穩定」這個概念，美中關係也可能因美中元首會晤更「穩定」，但美國不會用這樣的表述來指引未來兩國關係走向。

習近平向川普拋「建設性戰略穩定」 紐時：北京開始替中美關係定規則

中國國家主席習近平過去1年一直在對抗美國總統川普，但在展現實力、確立中國已足以與美國平起平坐後，如今正從報復轉向和解。紐約時報分析指出，習近平將本周在北京舉行的「川習會」包裝為歷史性時刻，向華府提出選擇：接受中國作為擁有不可觸碰紅線的強權，或繼續陷入可能導致全球「修昔底德陷阱」（Thucydides Trap）的衝突循環，並為這套藍圖提出一個新名稱：「建設性戰略穩定」。

新聞透視／川習密談解密 一場圍繞「台灣」的美中博弈

對於台灣的敘述，向來是美中台之間的敏感議題；小布希在會晤胡錦濤之前，詢問當時國安會亞太資深主任韋德寧：「反對與不支持台獨，究竟他媽的有什麼不同？」雖然對咬文嚼字不滿，他還是乖乖按照國安會準備的談話要點與措辭來說。

CBS主播在台隔空報川習會 遭下榻飯店禁止報導

美國CBS新聞網明星主播杜庫皮爾因未取得中國簽證，被迫在台灣隔空報導川習會。他透露，由於下榻飯店老闆對他的報導感到不滿，...

川普：不希望有人走向獨立 台不要期待美無條件軍事支持

在對台灣議題保持沈默一天之後，川普總統在15日播出的福斯新聞專訪表示，他「不想看到有人走向獨立（I'm not looking to have somebody go independent.）」，也不想看到有人說要台獨，「是因為有美國支持。」福斯新聞說，川普向台灣與中國雙方發出警告，提醒台北方面不要期待，一旦因自身行動引發戰爭，美國會無條件提供軍事支持。

象徵中美地位對等 紐時：川普到訪 中媒視為重大外交勝利

美國總統川普結束訪華行程，紐約時報報導指出，中國官方媒體和評論人士將川普對北京的訪問描述為中國的一次重大外交勝利，標誌著中國作為全球大國與美國日益接近對等地位，並指「元首外交」發揮「不可替代的戰略引領作用」。中國官媒環球時報則引述分析稱，中美達成的「建設性戰略穩定關係」共識，為新時期通過大國良性競爭和管控分歧實現擴大務實合作提供新型戰略框架，讓2026年成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。