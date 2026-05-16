沒談或詳談？川普答案矛盾 紐時：對台軍售不確定性變高

川普總統離開北京之後，在空軍一號上接受媒體詢問，被問到在為期兩天的「川習會」上，是否與中國國家主席習近平討論到美國對台軍售。川普最初答道：「沒有，我隻字未提。」片刻之後則表示，與習近平針對軍售問題做了「非常詳細的討論」。

川普對媒體說，是習近平主動提出軍售問題。川普說：「那我該怎麼辦呢？我要說『不想跟你談這個』，因為我們有一份1982年簽署的協議嗎？當然不，我們確實討論了軍售。」

紐約時報分析，川普最新發言代表正在衡量習近平對軍售的反對意見，台灣是否能拿到武器、何時批准等不確定性恐將變高。

川普延後批准美國企業向台灣出售約140億元的武器。政府官員告知部分參與審批的人士，白宮之所以下令暫緩，是為了確保川習會成功。

兩黨國會議員8日聯名致函呼籲川普140億元對台軍售案必須正式知會國會，並表示台北最近批准新的軍事支出計畫，消除了延後軍售決定的任何剩餘理由。資深議員在今年1月已對該方案給出初步批准，但該案在國務院停滯數月，這也引發外界對川普政府對台灣政策取向，以及其試圖重新調整對北京關係的更廣泛質疑。

參議員在信中寫道，「在您與中國國家主席習近平會晤之前，我們敦促您及您的團隊明確表態，美國對台灣的支持不容侵犯，」這些參議員寫道。他們同時警告，不應讓對台灣的支持在更廣泛的經濟或外交談判中，淪為討價還價的籌碼。

參與聯名信的八名參議員包括：民主黨籍新罕布夏州聯邦參議員夏亨(Jeanne Shaheen)、德拉瓦州聯邦參議員昆斯(Chris Coons)、密西根州聯邦參議員絲拉金(Elissa Slotkin)、伊利諾州聯邦參議員譚美(Tammy Duckworth)、新澤西州聯邦眾議員金安迪(Andy Kim)、內華達州聯邦參議員羅森(Jacky Rosen)以及共和黨籍北卡羅來納州聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)、猶他州聯邦參議員匡希恆(John Curtis)。