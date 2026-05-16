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200架飛機訂單有譜？川習會後鄭柵潔立即見波音高層

聯合報／ 大陸中心／即時報導
在14日川習會後，大陸國家發展和改革委員會主任鄭柵潔隨即於15日上午會見波音公司高層。（圖／取自大陸國家發展和改革委員會官網）
在14日川習會後，大陸國家發展和改革委員會主任鄭柵潔隨即於15日上午會見波音公司高層。（圖／取自大陸國家發展和改革委員會官網）

14日川習會後，美國總統川普在接受福斯新聞訪問時表示，中國已同意訂購200架「大型」波音客機。大陸國家發展和改革委員會主任鄭柵潔也隨即於15日上午會見波音公司高層。鄭柵潔稱，中國經濟持續發展將為包括波音公司在內的各國企業帶來長期機遇。

根據大陸國家發展和改革委員會官網發布的新聞稿，鄭柵潔15日會見波音公司總裁兼首席執行官奧特伯格。雙方就中國宏觀經濟形勢、深化航空領域合作等議題進行了交流。鄭柵潔表示，中美航空領域合作基礎好、潛力大，中方歡迎並支持波音公司與中國企業按照商業原則深化務實合作。希望波音公司繼續發揮橋梁紐帶作用，著眼中美互利共贏，為加強中美務實合作、促進中美關係健康穩定發展貢獻積極力量。

奧特伯格則表示，感謝國家發展改革委為波音公司在中國的發展提供支持，波音公司對中國市場的承諾長期不變，願與中方合作夥伴一道持續深化航空領域合作，取得更多務實成果。

同一時間，大陸國家發展和改革委員會副主任李春臨也會見了通用電氣航空航天集團董事長兼首席執行官拉里．卡爾普一行。李春臨表示，當前中國航空運輸市場加速發展、勢頭良好，將給通用電氣航空航天集團等企業帶來更廣闊的發展空間。

李春臨稱，中國將堅持高水平對外開放、持續優化營商環境，為外資企業提供更優質的服務。希望通用電氣航空航天集團繼續深耕中國，加大投資，與中國企業開展廣泛合作，為維護全球產業鏈供應鏈穩定作出更多貢獻。卡爾普則表示，通用電氣航空航天集團進入中國已有超百年歷史，願與中方企業持續深化合作與交流，實現互利共贏。

據法新社報導，波音15日證實，中國已承諾將採購200架飛機。波音在聲明中稱，期待在初步訂單落實後，中方能追加採購。但波音並未透露中國將採購哪些型號的飛機。

不過在傳出中國同意購買200架波音飛機後，波音股價14日盤中一度應聲重挫逾5%。外界原預期中國的航空公司可能購買多達500架737 Max與寬體客機。彭博分析師弗格森表示，200架飛機的訂單「對期待300架以上、且希望了解具體機型的市場而言，是令人失望的。」

弗格森指出，在航空公司正式確認訂單前，「這些訂單不會被列入正式積壓訂單，而且過去中國政府主導的飛機銷售協議，也曾沒有真正完成。」

川普 習近平 川習會 波音 鄭柵潔

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