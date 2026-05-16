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高市感謝川普在川習會幫日本大忙 確認「美日同盟堅定不移」

世界日報／ 編譯中心／綜合15日電
日本首相高市早苗(左)15日與美國總統川普(右)通話後，感謝川普在川習會幫了日本大忙；圖為高市3月19日在訪問白宮時發表演說。（路透）
日本首相高市早苗(左)15日與美國總統川普(右)通話後，感謝川普在川習會幫了日本大忙；圖為高市3月19日在訪問白宮時發表演說。（路透）

日本首相高市早苗15日晚間與美國總統川普進行約15分鐘電話會談。高市會後透露，川普在美中領袖會談中曾提及日本相關議題，並對日本「提供極大協助」。高市還對媒體表示，她與川普確認「美日同盟堅定不移」。

每日新聞報導，川普15日剛結束與中國國家主席習近平會談相關行程，並在搭乘專機返國途中與高市通話。日美雙方事前協調安排此次電話會談。

高市在通話後向媒體表示，美中領袖會談涉及日本相關議題，「（川普）對日本給予了極大的幫助，對此我深表感謝，除此之外無法透露更多細節」。外界認為，川普可能在與習近平會談時，向中方傳達了理解日本立場的訊息。

高市並指出，川普在「不得對外公開」的前提下，向她詳細說明了美中領袖會談的內容。此外，雙方也就日中關係交換意見，討論焦點包括經濟安全保障在內的議題。除了確認美日關係強健，並同意將就印太情勢密切溝通意見。

高市表示，雙方一致同意，未來將持續就印太局勢保持密切溝通，並再次確認「穩固不變的日美同盟」。兩人也談及預定6月15日起在法國舉行的七大工業國集團（G7）峰會，表示「期待屆時再度會面」。

針對伊朗局勢，高市則向川普表示，「盡快讓情勢降溫十分重要」。

朝日電視台報導提到，中國國家主席習近平在這次「川習會」中，當面向川普表明美中關係最重要的是台灣議題，川普可能在與高市通話時就此直接對高市說明。由於日本和台灣都屬於美國戰略上的第一島鏈，因此，川普對台態度，也牽扯到美日之間的關係。

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