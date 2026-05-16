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向習近平提釋放黎智英 川普坦言未獲正面回應

中央社／ 華盛頓15日專電
黎智英。（路透資料照片）
黎智英。（路透資料照片）

美國總統川普已結束訪問中國行程返抵華府，他稍早接受福斯新聞專訪透露，這次有向中國國家主席習近平提起釋放遭關押的香港壹傳媒集團創辦人黎智英，但他坦言，未獲對方正面回應，情況並不樂觀。

川普（Donald Trump）本週稍早前往中國進行國事訪問，並於14日、15日會晤習近平。他離開中國前，在北京接受福斯新聞（Fox News）專訪，內容今天傍晚播出。

川普在專訪中透露，這次有當面向習近平提起黎智英並說「若你能釋放他，我會很感激」。黎智英年事已高，且可能身體不太舒服。

不過，川普坦言，對方「反應並不正面」。「我對此並不感到樂觀」。

這次川習會前，川普多次表示會向習近平提起黎智英的案件。黎智英從2020年起遭到關押，去年12月被香港法院判違反國安法罪名成立，今年2月遭判囚20年。

黎智英現年78歲，外媒報導，他的案件成為北京當局打壓香港異議人士象徵之一，北京形容這位長期批評中國共產黨的知名人士是2019年香港持續數月民主抗議活動的「主謀」。

儘管黎智英獲釋一事未獲中方正面回應，川普表示，另一名牧師的情況非常樂觀，「已在考慮中」。川普所指的應是金明日。

外媒報導，中國錫安教會主任牧師金明日於去年10月在廣西家中被捕，他一直是中國所謂「家庭教會」的領軍人物。這類教會長期以來試圖在政府嚴格控制的官方教會體系之外運作。

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