快訊

川普前腳剛離開 央視證實「普亭將訪問大陸」未提及具體時間

會考數學科計77件違規！攜帶「這違禁品」入場45件最多

密室逃脫女員工扮鬼遭勒頸亡 蔣萬安：中央、地方缺統一管理制度

聽新聞
0:00 / 0:00

彭博：習撂話川沉默 台灣淪為輸家

世界日報／ 編譯吳孟真／綜合報導
彭博資訊盤點川習會成果，中國國家主席習近平（左）是最大贏家。圖為習與美國總統川普。(美聯社)
彭博資訊盤點川習會成果，中國國家主席習近平（左）是最大贏家。圖為習與美國總統川普。(美聯社)

川習會後，彭博資訊列出迄今的四贏家與三輸家：

贏家1：習近平

川普對中國政府釋出友善言論，並且未對習近平宣稱雙方已建立的「具建設性、戰略性且穩定關係」提出異議，為習近平帶來宣傳上的勝利。

贏家2：黃仁勳

儘管輝達晶片未必是本次峰會主要議題，但輝達執行長黃仁勳被納入代表團之中，為他推動中國市場重新增添新的動能。

贏家3：VISA

川普表示，他親自施壓習近平，要求中國對VISA開放龐大支付市場。據人行資料，截至去年底，中國流通中的銀行卡達102億張，去年交易總額達963.6兆元人民幣(約142兆美元)。

贏家4：伊朗

美國官員出訪前明確表示，希望習近平同意對伊朗政權施壓，促其達成和平協議，但迄今未見成果。最終川普不僅公開讚揚中國早已表明的立場，甚至淡化了回收高濃縮鈾的重要訴求。

輸家1：台灣

習近平對川普說，台灣問題若處理不好，美中兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。白宮在關於川習會的聲明中，隻字未提台灣，但國務卿魯比歐隨後表示，美國政策沒有改變。

輸家2：波音公司

外界原先預期，北京將向波音下定多達500架新飛機，但川普表示，中方承諾購買200架，已經比波音原本期待的150架多。

輸家3：共和黨眾議員

編輯推薦

重大農業或貿易協議，原有望替共和黨在期中選舉添助力，但白宮官員表示，一項可能撤銷約300億美元中國非關鍵產業商品關稅的計畫，恐需數月行政作業才會上路。貿易代表葛里爾表示，中國未來三年將採購數百億美元美國農產品，但受到採購時程影響，一些關鍵採購案要等到秋季才會敲定，導致期貨價格下跌。

川普 習近平 川習會 黃仁勳 彭博 輝達 台灣

延伸閱讀

習警告台灣處理不好中美會碰撞「史上最棒峰會」出現緊張

直播／習近平舉行儀式迎川普 川習會預計談6重點

專家：習近平說重話 川普「一反應」是台灣能盼到的最佳結果

習近平向川普施壓「台灣問題」川習會氣氛頓時凝結

相關新聞

新聞透視／川習密談解密 一場圍繞「台灣」的美中博弈

對於台灣的敘述，向來是美中台之間的敏感議題；小布希在會晤胡錦濤之前，詢問當時國安會亞太資深主任韋德寧：「反對與不支持台獨，究竟他媽的有什麼不同？」雖然對咬文嚼字不滿，他還是乖乖按照國安會準備的談話要點與措辭來說。

CBS主播在台隔空報川習會 遭下榻飯店禁止報導

美國CBS新聞網明星主播杜庫皮爾因未取得中國簽證，被迫在台灣隔空報導川習會。他透露，由於下榻飯店老闆對他的報導感到不滿，...

川普：不希望有人走向獨立 台不要期待美無條件軍事支持

在對台灣議題保持沈默一天之後，川普總統在15日播出的福斯新聞專訪表示，他「不想看到有人走向獨立（I'm not looking to have somebody go independent.）」，也不想看到有人說要台獨，「是因為有美國支持。」福斯新聞說，川普向台灣與中國雙方發出警告，提醒台北方面不要期待，一旦因自身行動引發戰爭，美國會無條件提供軍事支持。

象徵中美地位對等 紐時：川普到訪 中媒視為重大外交勝利

美國總統川普結束訪華行程，紐約時報報導指出，中國官方媒體和評論人士將川普對北京的訪問描述為中國的一次重大外交勝利，標誌著中國作為全球大國與美國日益接近對等地位，並指「元首外交」發揮「不可替代的戰略引領作用」。中國官媒環球時報則引述分析稱，中美達成的「建設性戰略穩定關係」共識，為新時期通過大國良性競爭和管控分歧實現擴大務實合作提供新型戰略框架，讓2026年成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份。

川普：很快決定是否對台軍售 將先與「掌管台灣的人」談

路透與紐約時報報導，川普總統15日表示，他在北京與中國國家主席習近平會談時，曾「鉅細靡遺」地討論對台軍售。彭博報導，川普表示他未對習近平承諾對台相關事務，很快將決定如何處理對台灣的140億美元軍售案。

川普：美對台六項保證已非常久遠 未對習近平做出承諾

川習會落幕，中國國家主席習近平期間提出建構「中美建設性戰略穩定關係」，川普總統於14日川習會後接受福斯新聞節目「漢尼提秀」受訪時表明，美中是兩個偉大國家，「我稱之為G2(兩國集團)，這就是G2」。該節目於15日播出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。