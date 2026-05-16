彭博：習撂話川沉默 台灣淪為輸家

川習會後，彭博資訊列出迄今的四贏家與三輸家：

川普對中國政府釋出友善言論，並且未對習近平宣稱雙方已建立的「具建設性、戰略性且穩定關係」提出異議，為習近平帶來宣傳上的勝利。

儘管輝達晶片未必是本次峰會主要議題，但輝達執行長黃仁勳被納入代表團之中，為他推動中國市場重新增添新的動能。

贏家3：VISA

川普表示，他親自施壓習近平，要求中國對VISA開放龐大支付市場。據人行資料，截至去年底，中國流通中的銀行卡達102億張，去年交易總額達963.6兆元人民幣(約142兆美元)。

贏家4：伊朗

美國官員出訪前明確表示，希望習近平同意對伊朗政權施壓，促其達成和平協議，但迄今未見成果。最終川普不僅公開讚揚中國早已表明的立場，甚至淡化了回收高濃縮鈾的重要訴求。

習近平對川普說，台灣問題若處理不好，美中兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。白宮在關於川習會的聲明中，隻字未提台灣，但國務卿魯比歐隨後表示，美國政策沒有改變。

輸家2：波音公司

外界原先預期，北京將向波音下定多達500架新飛機，但川普表示，中方承諾購買200架，已經比波音原本期待的150架多。

輸家3：共和黨眾議員

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重大農業或貿易協議，原有望替共和黨在期中選舉添助力，但白宮官員表示，一項可能撤銷約300億美元中國非關鍵產業商品關稅的計畫，恐需數月行政作業才會上路。貿易代表葛里爾表示，中國未來三年將採購數百億美元美國農產品，但受到採購時程影響，一些關鍵採購案要等到秋季才會敲定，導致期貨價格下跌。