快訊

川普前腳剛離開 央視證實「普亭將訪問大陸」未提及具體時間

會考數學科計77件違規！攜帶「這違禁品」入場45件最多

密室逃脫女員工扮鬼遭勒頸亡 蔣萬安：中央、地方缺統一管理制度

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳白跑？輝達晶片銷中仍不明朗

世界日報／ 編譯羅方妤／綜合報導
輝達執行長黃仁勳14日在北京接受記者訪問。(歐新社)
輝達執行長黃仁勳14日在北京接受記者訪問。(歐新社)

輝達執行長黃仁勳14日隨同美國總統川普訪問中國，許多人原本認為黃仁勳此行可望推進中方採購輝達晶片。然而，紐約時報報導，隨著川普15日結束中國行，輝達人工智慧(AI)晶片在中國的命運，仍不明朗。

美國貿易代表葛里爾15日接受彭博電視採訪時，也不確定輝達在中國的未來。他說，中國企業是否會向輝達採購更多產品，取決於中方。

川普去年12月批准輝達對中銷售其最強大AI晶片之一H200。但自那時以來，中國政府尚未批准任何採購，至今也未有任何H200晶片售出。相對地，中方一直推動國內企業依賴華為等本土科技製造商。

川習會前不久，中國在長期追求的科技自給自足進程達成里程碑。中國新創公司DeepSeek首度表示，他們已完成最新AI模型優化，能在華為晶片上運行。

黃仁勳長期以來警告這種轉變正在來臨。他曾預測，中國AI公司很快將依賴本土硬體而非美國科技，這將侵蝕美國對中國AI發展的影響力。

美國官員本周訪中行程似乎未強力推動該議題。葛里爾受訪時表示，是否購買輝達H200晶片「將是中國的主權決策」。他說：「我們顯然認為，這從長遠來看對他們是有幫助的，但他們必須自己做出決定。」

美方多年來利用出口管制，減緩中方在AI等先進科技方面進展。分析人士原本預計，中方官員本周會對這些限制表達不滿。

葛里爾表示，儘管黃仁勳親赴北京，但雙方會談時並未討論晶片出口管制問題，中方堅定致力於在國內生產先進晶片。。紐約時報引述葛里爾報導，他預計中國會購買價值超過100億美元的美國農產品。中方這項採購將涵蓋多項農產品，作為中方目前每年購買2500萬公噸黃豆、為期三年協議的補充項目。

葛里爾證實，美中將成立一個「貿易委員會」，負責監督約300億美元商品的關稅削減措施。在稀土出口議題上，葛里爾表示，雙方都有意願延長協議，確保中方在10月協議到期後繼續出口稀土。但他未提及中國是否會在協議到期後延後實施更嚴格的限制措施。

美國貿易代表葛里爾(左)說，儘管黃仁勳也到北京，但中方未下單購買輝達AI晶片。(美聯社)
美國貿易代表葛里爾(左)說，儘管黃仁勳也到北京，但中方未下單購買輝達AI晶片。(美聯社)

川普 習近平 川習會 黃仁勳 輝達

延伸閱讀

黃仁勳稱中國不應獲Nvidia最先進晶片 美應保AI領先

美貿易代表葛里爾：中國將採購價值逾100億美國農產品

即時短評／黃仁勳最後一刻隨川普赴北京 AI晶片端上川習會談判桌？

川習會／Nvidia H200晶片售中卡關 黃仁勳隨行破僵局？

相關新聞

「建設性戰略穩定關係」是中美關係新定位？美學者有不同看法

川習會後北京當局大肆宣傳，兩國元首同意將「建設性戰略穩定關係」作為兩國關係的新定位，但《美國之音》指出，白宮通報並未使用這一表述，美國的中國問題專家也指出，雖然美國接受「穩定」這個概念，美中關係也可能因美中元首會晤更「穩定」，但美國不會用這樣的表述來指引未來兩國關係走向。

習近平向川普拋「建設性戰略穩定」 紐時：北京開始替中美關係定規則

中國國家主席習近平過去1年一直在對抗美國總統川普，但在展現實力、確立中國已足以與美國平起平坐後，如今正從報復轉向和解。紐約時報分析指出，習近平將本周在北京舉行的「川習會」包裝為歷史性時刻，向華府提出選擇：接受中國作為擁有不可觸碰紅線的強權，或繼續陷入可能導致全球「修昔底德陷阱」（Thucydides Trap）的衝突循環，並為這套藍圖提出一個新名稱：「建設性戰略穩定」。

新聞透視／川習密談解密 一場圍繞「台灣」的美中博弈

對於台灣的敘述，向來是美中台之間的敏感議題；小布希在會晤胡錦濤之前，詢問當時國安會亞太資深主任韋德寧：「反對與不支持台獨，究竟他媽的有什麼不同？」雖然對咬文嚼字不滿，他還是乖乖按照國安會準備的談話要點與措辭來說。

CBS主播在台隔空報川習會 遭下榻飯店禁止報導

美國CBS新聞網明星主播杜庫皮爾因未取得中國簽證，被迫在台灣隔空報導川習會。他透露，由於下榻飯店老闆對他的報導感到不滿，...

川普：不希望有人走向獨立 台不要期待美無條件軍事支持

在對台灣議題保持沈默一天之後，川普總統在15日播出的福斯新聞專訪表示，他「不想看到有人走向獨立（I'm not looking to have somebody go independent.）」，也不想看到有人說要台獨，「是因為有美國支持。」福斯新聞說，川普向台灣與中國雙方發出警告，提醒台北方面不要期待，一旦因自身行動引發戰爭，美國會無條件提供軍事支持。

象徵中美地位對等 紐時：川普到訪 中媒視為重大外交勝利

美國總統川普結束訪華行程，紐約時報報導指出，中國官方媒體和評論人士將川普對北京的訪問描述為中國的一次重大外交勝利，標誌著中國作為全球大國與美國日益接近對等地位，並指「元首外交」發揮「不可替代的戰略引領作用」。中國官媒環球時報則引述分析稱，中美達成的「建設性戰略穩定關係」共識，為新時期通過大國良性競爭和管控分歧實現擴大務實合作提供新型戰略框架，讓2026年成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。