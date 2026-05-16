黃仁勳白跑？輝達晶片銷中仍不明朗

輝達執行長黃仁勳14日隨同美國總統川普訪問中國，許多人原本認為黃仁勳此行可望推進中方採購輝達晶片。然而，紐約時報報導，隨著川普15日結束中國行，輝達人工智慧(AI)晶片在中國的命運，仍不明朗。

美國貿易代表葛里爾15日接受彭博電視採訪時，也不確定輝達在中國的未來。他說，中國企業是否會向輝達採購更多產品，取決於中方。

川普去年12月批准輝達對中銷售其最強大AI晶片之一H200。但自那時以來，中國政府尚未批准任何採購，至今也未有任何H200晶片售出。相對地，中方一直推動國內企業依賴華為等本土科技製造商。

川習會前不久，中國在長期追求的科技自給自足進程達成里程碑。中國新創公司DeepSeek首度表示，他們已完成最新AI模型優化，能在華為晶片上運行。

黃仁勳長期以來警告這種轉變正在來臨。他曾預測，中國AI公司很快將依賴本土硬體而非美國科技，這將侵蝕美國對中國AI發展的影響力。

美國官員本周訪中行程似乎未強力推動該議題。葛里爾受訪時表示，是否購買輝達H200晶片「將是中國的主權決策」。他說：「我們顯然認為，這從長遠來看對他們是有幫助的，但他們必須自己做出決定。」

美方多年來利用出口管制，減緩中方在AI等先進科技方面進展。分析人士原本預計，中方官員本周會對這些限制表達不滿。

葛里爾表示，儘管黃仁勳親赴北京，但雙方會談時並未討論晶片出口管制問題，中方堅定致力於在國內生產先進晶片。。紐約時報引述葛里爾報導，他預計中國會購買價值超過100億美元的美國農產品。中方這項採購將涵蓋多項農產品，作為中方目前每年購買2500萬公噸黃豆、為期三年協議的補充項目。

葛里爾證實，美中將成立一個「貿易委員會」，負責監督約300億美元商品的關稅削減措施。在稀土出口議題上，葛里爾表示，雙方都有意願延長協議，確保中方在10月協議到期後繼續出口稀土。但他未提及中國是否會在協議到期後延後實施更嚴格的限制措施。