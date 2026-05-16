川普：美對台六項保證已非常久遠 未對習近平做出承諾

川習會落幕，中國國家主席習近平期間提出建構「中美建設性戰略穩定關係」，川普總統於14日川習會後接受福斯新聞節目「漢尼提秀」受訪時表明，美中是兩個偉大國家，「我稱之為G2(兩國集團)，這就是G2」。該節目於15日播出。

川普也在受訪時說，「我認為，這將被記載為史上一個非常重要的時刻」。

川習會前，路透報導，川普透露將與習近平討論對台軍售議題，此舉恐踩到美國對台「六項保證」紅線。會後記者詢問川普，美國對台軍售預先徵詢北京，是否違反1982年時任美國總統雷根的對台六項保證，川普說，1982年已經是「非常久以前的事了」，但他強調並未對習近平做出任何承諾。

中國外交部發言人15日就14日中美元首會見表示，兩國元首贊同將構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位，為未來三年乃至更長時間的中美關係提供戰略指引，推動兩國關係穩定、健康、可持續發展，為世界帶來更多和平、繁榮、進步。

發言人並稱，兩國元首還就「妥善處理彼此關切」達成重要共識，同意就國際地區問題加強溝通協調。

中國學者研判，有別川普總統首任期訪華後立刻「變臉」、對華強硬施壓的一幕，這次川普再次變臉概率已明顯降低。這是因中美經過多年博弈，美方重新認知中國的實力與立場，美方轉而更傾向務實合作。

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯接受港媒訪問表示，這次川習會是川普第一次任期以來，中美首次就雙邊關係發展定位與前行方向達成共識。如今中美「不打不相識」，歷經九年戰略博弈，中國綜合實力與戰略定力今非昔比，美方也已跳出零和思維，承認合作共贏更符合美國發展利益。

吳心伯表示，本次川習元首會晤氛圍積極，首次確立「中美建設性戰略穩定關係」新定位，為兩國關係確立了指導性框架，為後續關係發展注入正向動力。

復旦大學中國研究院副研究員劉典則說，此次會晤是近年來中美關係戰略屬性最強、框架性最清晰的一次。雙方「不迴避競爭現實，也未陷入對抗敘事」，著力構建「合作優先、競爭有度、穩定可期」的相處典範。但中美關係的「新定位」，仍須後續實際行動落地檢驗，尤其以台灣問題立場、經貿共識接續落實最為關鍵。