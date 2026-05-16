快訊

川普前腳剛離開 央視證實「普亭將訪問大陸」未提及具體時間

會考數學科計77件違規！攜帶「這違禁品」入場45件最多

密室逃脫女員工扮鬼遭勒頸亡 蔣萬安：中央、地方缺統一管理制度

聽新聞
0:00 / 0:00

走進神秘中南海 川普誇：美到不想走

世界日報／ 特派記者廖士鋒陳熙文、編譯張佑生／綜合報導
中國國家主席習近平(左)15日在中南海接待川普總統，介紹中南海的古樹。(新華社)
中國國家主席習近平(左)15日在中南海接待川普總統，介紹中南海的古樹。(新華社)

川普總統於北京時間15日下午結束訪問中國行程，15日上午他在中南海與中國國家主席習近平進行小範圍會晤。習近平指川普此訪是歷史性、標誌性的訪問，雙方要珍惜當前來之不易的良好勢頭。川普表示兩人共同做出很好成果，達成很多貿易協議，達成很多共識，他期待9月在華盛頓接待習近平。

15日上午會晤開場時，習近平說「中南海是黨中央和國務院工作的地方，辦公的地方，也是我工作生活的地方」，安排在這裡「也是回報總統先生2017年在海湖莊園對我的款待」，川普說了「Good」。

兩人先在園區短暫散步，穿過有綠色廊柱、鳥類與中國山水彩繪的長廊，再與高層幕僚在涼亭內喝茶會談。川普對中南海園區印象深刻，稱那裡的玫瑰 (Rose，中國叫做月季)是他見過最美的玫瑰。

隨後習近平表示，這地方過去是皇家園林的一部分，他當場下令安排把月季種子送給川普。月季是北京市花，有和平、友誼之意。

根據媒體直播，習近平親自為川普導覽中南海「靜谷」與古樹，並強調這是當年皇帝所使用。川普詢問，其他國家元首或到訪北京都會在此處接待嗎？習近平說，「很少，這個地方我們以前外事活動都不在這裡，後來有外事活動以後，極少」。川普說自己很是喜歡此處，如能待得慣「我可能不想走了」。

美聯社指出，中南海並非北京領導階層接見外賓的主要場所，中南海既象徵權力核心，也包含私人居所，但在外交語境裡，進入中南海意味著獲得中國領導人極高禮遇。習近平邀請川普進入中南海，被解讀為刻意展現「個人交情」，以私人化的方式拉近與川普距離，不僅是一場外交會晤，更是一個象徵性政治動作，凸顯中美關係的特殊性。

川普表示，這是不可思議的一次訪問，兩國元首共同做出很好的成果，達成很多貿易協議，達成很多共識。川普說，「您也是非常值得尊重的領導人，我們認識幾乎12年了，兩人共同解決很多別人無法解決的問題，這段關係非常強健」。

川普並表示邀請習近平9月24日訪問美國，盼到時也能讓習近平像川普此次訪問一樣印象深刻。

隨後習近平說，「這次的訪問是一個歷史性、標誌性的訪問」，我們也達成新的兩國關係就是建設性的戰略穩定關係，可以說是一個里程碑式的訪問事件，且我們達成很多合作成果文件，對國際問題也有很多很多共識。

中國國家主席習近平(右)15日在中南海接待川普總統，兩人互動溫馨。(新華社)
中國國家主席習近平(右)15日在中南海接待川普總統，兩人互動溫馨。(新華社)

中國國家主席習近平(左)15日在中南海接待川普總統，兩人穿過有綠色廊柱的長廊。(路透)
中國國家主席習近平(左)15日在中南海接待川普總統，兩人穿過有綠色廊柱的長廊。(路透)

川普 習近平 川習會 北京 中國

延伸閱讀

中南海茶敘 習親自導覽 川普讚：很美的地方 可能不想走了

川習中南海再度會晤 習近平：珍惜當前來之不易的良好勢頭

展個人交情？川普獲習近平罕見禮遇：走進中南海核心

習近平說美衰退？川普重新定義 還獲贈中南海玫瑰種子

相關新聞

「建設性戰略穩定關係」是中美關係新定位？美學者有不同看法

川習會後北京當局大肆宣傳，兩國元首同意將「建設性戰略穩定關係」作為兩國關係的新定位，但《美國之音》指出，白宮通報並未使用這一表述，美國的中國問題專家也指出，雖然美國接受「穩定」這個概念，美中關係也可能因美中元首會晤更「穩定」，但美國不會用這樣的表述來指引未來兩國關係走向。

習近平向川普拋「建設性戰略穩定」 紐時：北京開始替中美關係定規則

中國國家主席習近平過去1年一直在對抗美國總統川普，但在展現實力、確立中國已足以與美國平起平坐後，如今正從報復轉向和解。紐約時報分析指出，習近平將本周在北京舉行的「川習會」包裝為歷史性時刻，向華府提出選擇：接受中國作為擁有不可觸碰紅線的強權，或繼續陷入可能導致全球「修昔底德陷阱」（Thucydides Trap）的衝突循環，並為這套藍圖提出一個新名稱：「建設性戰略穩定」。

新聞透視／川習密談解密 一場圍繞「台灣」的美中博弈

對於台灣的敘述，向來是美中台之間的敏感議題；小布希在會晤胡錦濤之前，詢問當時國安會亞太資深主任韋德寧：「反對與不支持台獨，究竟他媽的有什麼不同？」雖然對咬文嚼字不滿，他還是乖乖按照國安會準備的談話要點與措辭來說。

CBS主播在台隔空報川習會 遭下榻飯店禁止報導

美國CBS新聞網明星主播杜庫皮爾因未取得中國簽證，被迫在台灣隔空報導川習會。他透露，由於下榻飯店老闆對他的報導感到不滿，...

川普：不希望有人走向獨立 台不要期待美無條件軍事支持

在對台灣議題保持沈默一天之後，川普總統在15日播出的福斯新聞專訪表示，他「不想看到有人走向獨立（I'm not looking to have somebody go independent.）」，也不想看到有人說要台獨，「是因為有美國支持。」福斯新聞說，川普向台灣與中國雙方發出警告，提醒台北方面不要期待，一旦因自身行動引發戰爭，美國會無條件提供軍事支持。

象徵中美地位對等 紐時：川普到訪 中媒視為重大外交勝利

美國總統川普結束訪華行程，紐約時報報導指出，中國官方媒體和評論人士將川普對北京的訪問描述為中國的一次重大外交勝利，標誌著中國作為全球大國與美國日益接近對等地位，並指「元首外交」發揮「不可替代的戰略引領作用」。中國官媒環球時報則引述分析稱，中美達成的「建設性戰略穩定關係」共識，為新時期通過大國良性競爭和管控分歧實現擴大務實合作提供新型戰略框架，讓2026年成為中美關係繼往開來的歷史性、標誌性年份。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。