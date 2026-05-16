川普：中有豪華宴會廳 美也應有1座

川普總統對於興建白宮宴會廳曾提出幾項理由，包括這將使他能夠撤走白宮草坪上的帳篷，打造一個更安全的活動場所。如今，在他備受矚目的北京峰會之後，他又提出了另一個理由：如果美國最大的競爭對手擁有一座豪華的集會大廳，那麼美國也應該擁有。

剛結束北京訪問的川普15日在空軍一號於「真實社群」(Truth Social)發文寫道：「中國有宴會廳，美國也應該有一個。」發文附上與中國國家主席習近平在人民大會堂外並肩同行的照片，附註「世界上最偉大的領袖之一」。

中方14日在人民大會堂舉行國宴，川普及隨行官員和企業領袖出席，包括全球首富馬斯克、國防部長赫塞斯、與國務卿魯比歐，有人拍到魯比歐欣賞大廳高聳的天花板燈飾。

川普在發文中表示，造價4億元的白宮宴會廳目前施工進度超前，預計2028年9月左右啟用，屆時將成為「美國境內類似設施當中最棒的」。

這項聲明標誌著川普首次提出該建築的具體啟用日期，而此前施工團隊已於本周開始興建地面樓層。在川普拆除白宮東廂、為宴會廳騰出空間之後，這項工程便一直飽受強烈批評。

「國家歷史保存信托基金會」(National Trust for Historic Preservation) 提起訴訟，試圖阻止該工程施工，理由是這項計畫缺乏公開審查程序。

不過，宴會廳工程仍在持續推進，目前建築的第一部分已開始露出地面，開始興建第一層樓，規劃人員打算在此設置一座商業級廚房，以及供第一夫人及其幕僚使用的一整套辦公室。

與此同時，民主黨人以及部分共和黨人對該計畫的高昂成本表示反對。白宮於12日向參議院共和黨人提交一項支出計畫，說明將如何運用10億元的撥款來加強宴會廳的安全措施；該項措施已被納入參議院司法委員會與國土安全委員會上周公布的預算協調提案中。