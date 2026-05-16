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川普：不希望有人走向獨立 台不要期待美無條件軍事支持

世界日報／ 特派記者陳熙文、編譯中心／綜合報導
結束訪中行程，川普總統15日晚間抵達安德魯空軍基地。（路透）
結束訪中行程，川普總統15日晚間抵達安德魯空軍基地。（路透）

在對台灣議題保持沈默一天之後，川普總統在15日播出的福斯新聞專訪表示，他「不想看到有人走向獨立（I'm not looking to have somebody go independent.）」，也不想看到有人說要台獨，「是因為有美國支持。」福斯新聞說，川普向台灣與中國雙方發出警告，提醒台北方面不要期待，一旦因自身行動引發戰爭，美國會無條件提供軍事支持。

川普總統直到結束「<a href='/search/tagging/2/川習會' rel='川習會' data-rel='/2/125679' class='tag'><strong>川習會</strong></a>」之後，才透露與<a href='/search/tagging/2/習近平' rel='習近平' data-rel='/2/104792' class='tag'><strong>習近平</strong></a>談了許多台灣議題。照片為二人15日在中南海散步。（路透）
川普總統直到結束「川習會」之後，才透露與習近平談了許多台灣議題。照片為二人15日在中南海散步。（路透）

川：有人以為開戰美會支持

川習會落幕，川普在接受福斯新聞主播拜爾（Bret Baier）專訪時表示，台灣現在有人希望獨立，指這是非常有風險的事情；川普表示，這些人之所以想要獨立，是因為想要開戰，認為美國會在背後支持他們；川普說，他希望台灣維持現狀（I would like to see it stay the way it is）。

川普表示，自從他11年前認識習近平，台灣一直都是習近平最重要的議題，不過川普表示，習近平不是希望接管台灣，只是不希望這個「地方」（place）獨立。

美國歷任總統一向主張「一個中國政策」，不支持台灣獨立，但也不接受中方要求的提法「反對台獨」。川普新的說法，備受各界關注。

川普表示，他與習近平14日整夜討論台灣，認為比起他對其他國家的了解，他現在更了解台灣。

強調美對台政策沒有改變

福斯主持人拜爾詢問川普，與中國國家主席習近平會面後，台灣人民應該感到更安全還是更不安全？川普回答，「中立吧，中立（neutral）。這種情況已經持續很多年了」。他並強調，美國對台政策並沒有改變。

台海問題 川盼兩岸冷靜

川普表示：「什麼都沒改變。不過我要這麼說：我不希望有人走向獨立。而且你知道，我們理論上得飛行9,500英里去打一場戰爭。我不想看到那樣的情況。我希望他們冷靜下來，我也希望中國冷靜下來。」

福斯新聞說，針對台海議題，習近平向川普強調台灣是最重要問題，「處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突」，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數。川普也拒絕承諾是否會批准延宕已久、總額140億美元的美國對台軍售。盡管美國國會議員今年一月已初步審核通過，但送往國務院後卡關至今，白宮仍未正式推進。

當被追問軍售案時，川普表示：「我可能會做，也可能不會。我們不想看到戰爭。如果維持現狀，我認為中國會接受。但我們不希望有人說：『讓我們走向獨立，因為美國會支持我們。』」

川普也說，對台軍售是美國對中國非常好的談判籌碼；但與中國談到軍售台灣議題，也違背美國自雷根時代奉行的「6項保證」。

與習對台灣議題談了很多

川普在川習會後接受上述訪問，之後他在空軍一號上對記者補充，習近平「對台灣問題的立場非常強硬，而我沒有做出任何承諾」。川普說，他與習近平針對台灣議題「談了很多」，而習近平「不希望看到台灣推動獨立，因為那將引發非常激烈的衝突」。

中方官媒新華社在14日「川習會」進行當中，搶先一步發布習近平談及台灣問題的內容，警告美國如果沒有處理好台灣問題，中美兩國可能走向衝突。但14日還在北京的川普，面對媒體追問是否談到台灣問題時，都選擇避而不答。

財政部長貝森特14日曾預告川普會自己談論這個議題，川普在福斯專訪裡揭露，兩人談到台灣問題，而且討論很詳盡。

結束訪中行程，川普總統15日晚間抵達安德魯空軍基地。（美聯社）
結束訪中行程，川普總統15日晚間抵達安德魯空軍基地。（美聯社）

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