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川習會效應？親美阿根廷政府罕見批准陸資鋰礦項目享激勵措施

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
阿根廷總統米雷伊所領導的親美阿根廷政府，罕見地批准大陸企業贛鋒鋰業集團，所牽頭的鋰礦專案享有激勵措施。圖為阿根廷總統米雷伊（右）造訪白宮的檔案照。（路透）
阿根廷總統米雷伊所領導的親美阿根廷政府，罕見地批准大陸企業贛鋒鋰業集團，所牽頭的鋰礦專案享有激勵措施。圖為阿根廷總統米雷伊（右）造訪白宮的檔案照。（路透）

阿根廷總統米雷伊所領導的親美阿根廷政府，罕見地批准大陸企業贛鋒鋰業集團，所牽頭的鋰礦專案享有激勵措施。

彭博報導，米雷伊14日批准一系列激勵措施，支持一座由陸資企業持股半數的鋰礦進行擴建。這對以美國川普政府關係為優先的米雷伊政府來說，實屬罕見。

米雷伊政府批准贛鋒鋰業集團牽頭的合資企業，與合作夥伴投資12.4億美元，擴建位於胡胡伊省的鋰礦。合作夥伴包括在美國上市的阿根廷鋰業股份公司（Lithium Argentina AG）和阿根廷國企胡胡伊能源和礦業國家股份公司（JEMSE）。

阿根廷經濟部長卡普托，在X平台上發布上述投資消息，但未提到參與公司。

作為米雷伊政府目的在吸引大型投資的全面計畫「大規模投資激勵制度」（RIGI）的一部分，上述合資企業將獲得法律保障與稅收減免。贛鋒鋰業作為這一項目的最大股東，持有鋰礦47%的股權。

陸資企業在阿根廷取得此類進展實屬罕見，因為米雷伊先前曾阻止大陸國企參與其他項目，這被廣泛認為是他與美國總統川普關係密切的表現。去年，川普政府向米雷伊政府提供了200億美元的財政援助。

贛鋒鋰業成立於2000年，2010年在深圳證券交易所上市，此外，該公司於2018年在香港聯合交易所上市，成為A+H股上市公司。

董事長是現年歲58李良彬，起初從江西鋰廠科研所的技術員做起，9年做到分廠廠長，之後又下海創業，成就千億鋰礦帝國，被稱為「世界鋰王」。

新浪證券報導，對於下半年碳酸鋰供需格局，贛鋒鋰業副董事長王曉申認為，2026年全球鋰資源供需整體將維持緊平衡，下半年供給增量存在不確定性，但下游需求同步增長，公司對行業走勢保持樂觀。關於市場關注的庫存問題，公司強調，當前行業及公司鋰礦石、鋰產品庫存天數均處於歷史低位，協力廠商機構調整庫存統計口徑不會改變實際庫存基本面。

截至2026年5月，贛鋒鋰業已在以下國家開展海外鋰資源佈局與投資，其中在南美的阿根廷布局多個鹽湖項目，包括Cauchari-Olaroz、Mariana、PPG、PG等，並通過合資公司開發Pozuelos–Pastos Grandes鹽湖盆地。

西非的馬利，則是全資控股Goulamina鋰輝石項目，一期年產能50.6萬噸鋰精礦，2024年底投產。後向馬利政府轉讓35%股權，政府持股35%，贛鋒保留65%並維持控制權。

贛鋒鋰業並於2024年8月公告，與土耳其鉛酸蓄電池製造商Yigit Aku簽署合作框架協定，擬投資5億美元在土建設5GWh鋰電池生產線，布局下游產業鏈。此外，贛鋒鋰業在澳洲、愛爾蘭和大陸多個省份也有資源布局。

川普 習近平 川習會

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