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任何中國東西都不能上空軍一號！川普返美前 幕僚記者被要求丟掉手機
美國總統川普15日結束訪問中國行程，搭乘空軍一號專機返回美國。有隨行記者在社群媒體發文透露，一同出訪的白宮幕僚與媒體記者都接到要求，上機前必須丟棄中方發放的證件，以及他們在海外使用的拋棄式手機（burner phones）。
獨立報報導，紐約郵報白宮記者古丁（Emily Goodin）在「X」上表示，美方工作人員在啟程前不久，把中國官員發放的所有物品，包括證件、代表團識別徽章，以及白宮幕僚使用的拋棄式手機集中後，丟進空軍一號舷梯下方的一個箱子。
她寫道：「任何來自中國的東西都不允許帶上飛機。」
福斯新聞主持人厄哈特（Ainsley Earhardt）15日也表示，消息人士透露，所有美方人員都必須使用拋棄式手機，之後再丟棄，以防止任何遭到監控的可能性。她在節目上說：「我也有消息來源在那架飛機上，他們必須把自己的美國手機關機，沒有帶進中國；即使帶去了，也都留在飛機上沒有使用。」
厄哈特還說：「所有美國人都在使用拋棄式手機，而且必須銷毀並留在中國。他們不希望任何中方提供的物品留在那架飛機上，因為那些東西可能被裝設竊聽器，也可能涉及間諜活動。」
根據負責隨行採訪的白宮記者團成員當天在電子郵件中的說法，媒體人員也被要求交回中國官員發放給隨行記者的紅色胸章，因為中方希望收回。獨立報已向白宮尋求回應。
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