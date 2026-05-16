美中脫鉤成過去式？紐時：川普一改抗中策略 對台發言難令人心安

美國總統川普2024年曾表示，中國正在「把我們這個國家搞垮」，2025年則抱怨中國國家主席習近平「非常強硬，而且極度難以達成協議」，對中國加徵的關稅一度高達145%。但他的對中政策隨後急遽轉變，並在本周這場充滿排場的「川習會」達到高潮。紐約時報指出，此次峰會凸顯出川普在貿易戰挫敗後，對中國政策基礎已出現巨大轉變，拋棄了他第一任期、拜登政府，以及第二任期初期所採取的對抗路線。

更重要的是，美國國防部年度非機密報告詳述中國的能力與意圖，指出中國計畫將美國勢力逐出西太平洋、吞併台灣、在南海主張更多領土，以及加強對美國的網攻。但川普大致上無視這些警告，雖承認這些威脅真實存在，卻已徹底改變自己處理這些問題的方式。

從川普此次訪中的表現來看，一名態度謙遜的美國總統，以及一名自信的中國領導人，呈現出的畫面反映出習近平的成功。儘管中國經濟前景低迷，他仍成功瓦解川普第二任期初期採取的對中鷹派路線。即便伊朗戰爭製造新的潛在衝突點，但兩人為這場可能是今年4次會晤中首次會談定下的基調，是試圖緩和多年來累積的緊張關係，而其中部分緊張正是川普自己一手造成。

亞洲協會（Asia Society）資深研究員、東亞歷史學者魯樂漢（John Delury）表示，儘管川習會在經濟協議或政治協定方面缺乏具體成果，卻可能影響中美地緣政治氛圍。他指出，川普對習近平與中國人民的友善發言，被中國官媒大幅宣傳，向中國民眾傳達「我們與美國關係正在變好」。

在美國，川普過去形容中國陰險且具有破壞力，如今他則告訴選民，美國應該與中國做生意。華府過去關於「脫鉤」的敘事，也就是美國應切斷與中國經濟聯繫的想法，如今似乎已成過去式。

魯樂漢表示：「如果你想脫鉤，就不會把最重量級的商界領袖全都塞進空軍一號。」他說：「川普正在向他的支持者，某種程度上也是向整個國家傳達這樣的訊息：即使我們仍會競爭，依然可以與中國和平共處。」

美國前駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）說，可以理解川普想與習近平以禮相待，但川普過於熱情的表達方式卻削弱自己以及美國的地位。「習近平毫不猶豫就台灣問題警告川普，川普也應該毫不猶豫坦率表達我們的擔憂」。紐時指出，川普在空軍一號上關於台灣問題的發言，並沒有給那些希望美國強力捍衛台灣民主的人們一點安心感。

在中美友善氛圍背後，始終揮之不去的一個問題是，這種樂觀基調究竟能持續多久？川普第一任期初期，2017年北京峰會也曾氣氛融洽，但之後美國對中政策迅速轉向強硬。不過，中美專家都指出，川普如今對北京的態度已不同於過去。原因之一是，他已見識到中國報復美國的能力，例如中國去年限制稀土出口，迫使川普在貿易戰中讓步。

北京清華大學美中關係專家孫成昊表示：「每個人都有學習曲線。」他說，現在，「川普知道該如何與中國打交道了。」