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波音證實中國承諾購買200架飛機 訂單有望再擴大

中央社／ 紐約15日綜合外電報導

航太巨擘波音公司（Boeing）今天證實，在美國總統川普訪問北京期間，中國已承諾購買200架飛機，而這筆交易最終可能會擴大到追加訂購750架飛機。

波音公司透過聲明表示：「我們這次中國之行非常成功，並實現了我們的主要目標，即重新開放中國市場以接受波音飛機的訂單。」波音執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）也是此次美國訪中代表團的成員之一。

波音表示，「這包括了初步承諾的200架飛機，我們預期在這首批訂單之後還會有進一步的承諾」，但波音並未具體說明談判桌上涉及哪些機型。

當法新社詢問具體有哪些飛機包含在這筆交易中時，波音拒絕發表評論。

波音集團感謝川普政府「讓這一里程碑得以實現」，並補充說：「我們現在期待能持續滿足中國的飛機需求。」

在去年6月發布的最新全球商業航空20年展望中，波音估計到2044年全球將製造4萬4000架飛機，這既是為了替換現有約2萬1000架使用中的飛機，也是為了因應需求的成長。

預計大約一半的需求將來自中國、南亞和東南亞。這對波音高層來說無疑是個好消息，因為他們真正的競爭對手其實只有一個，即歐洲的空中巴士（Airbus）。

中國上一次向波音下單可追溯至2017年，當時川普在剛展開第一任白宮任期時前往北京。那時中國訂購了300架單走道和寬體飛機，這是一筆價值370億美元的超級大單。

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