華爾街日報社論：沒消息就是好消息的川習峰會

川習會曲終人散，外界原本擔心美方做出重大讓步，但目前跡象顯示，這場峰會「沒做什麼」反而成為最大利多，這是華爾街日報社論標題的定調：The Good-News-Is-No-News China Summit。從華府角度看，只要沒有對中國讓出關鍵利益，就算過關。不過，由於訊息都是單方口頭表述，只能就表面跡象判斷。

細節極度不透明。川普宣稱中國將大量採購美國大豆與飛機，但中方未證實相關交易，類似說法過去也曾反覆出現。至於雙方在伊朗與荷莫茲海峽問題上的「共識」，同樣缺乏北京公開背書，真實性存疑。

相對明確的是，美方似乎尚未放行對中出口先進晶片。這對正全力追趕AI技術的中國而言至關重要。華府內部普遍認為，在自身供應仍吃緊的情況下，沒有理由加速中國追趕。

美國財政部長貝森特提出，雙方將建立AI「最佳實踐」合作機制，避免技術落入非國家行為者之手。但這類科技管制合作過去已有前例：中國曾向歐巴馬政府承諾停止網路竊密，最終卻持續對美發動駭客行動，令外界對新承諾高度懷疑。

真正的關鍵，仍在台灣。川普表示雙方深入討論台灣問題，並將很快決定是否繼續對台軍售。如果華府最終停止軍售，等同讓北京取得實質否決權，不僅削弱台灣防衛能力，也將對區域盟友釋放美國退縮的訊號。

值得注意的是，川普一如既往對習近平高度讚揚，稱其為「偉大而強大的領袖」，甚至暗示雙方關係迅速升溫。但觀察互動，北京顯得更為克制，反而讓華府看似處於較為主動示好的一方。

整體而言，川普第二任期對中政策似乎轉向「穩定關係」優先，試圖將習近平視為合作對象而非戰略對手。這一切都符合川普第二任期想與中國建立穩定關係的願望。如今他把習近平當作夥伴來經營，而不再視為對手。