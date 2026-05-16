習近平邀川普遊中南海 極高禮遇

美國總統川普訪問大陸行程昨天結束，昨天上午他前往中南海與大陸國家主席習近平進行小範圍會晤。習近平指川普此訪是歷史性、標誌性的訪問，雙方要珍惜當前來之不易的良好勢頭。川普表示兩人共同做出很好成果，達成很多貿易協議，達成很多共識，他期待在華盛頓接待習近平。

昨日上午會晤開場時，習近平說「中南海是黨中央和國務院工作的地方，辦公的地方，也是我工作生活的地方」，安排在這裡「也是回報總統先生二○一七年在海湖莊園對我的款待」，川普說了「Good」。隨後習近平表示，這地方過去是皇家園林的一部分，他當場下令安排把月季種子送給川普。月季是北京市花，有和平、友誼之意。

根據外媒直播，習近平親自為川普導覽中南海「靜谷」與古樹，並強調這是當年皇帝所使用。川普詢問，其他國家元首或到訪北京都會在此處接待嗎？習近平說，「很少，這個地方我們以前外事活動都不在這裡，後來有外事活動以後，極少」。川普說自己很是喜歡此處，能待得慣「我可能不想走了」。

美聯社指出，中南海並非北京領導階層接見外賓的主要場所，中南海既象徵權力核心，也包含私人居所，但在外交語境裡，進入中南海意味著獲得中國領導人極高禮遇。習近平邀請川普進入中南海，被解讀為刻意展現「個人交情」，以私人化的方式拉近與川普距離，不僅是一場外交會晤，更是一個象徵性政治動作，凸顯中美關係的特殊性。

川普表示，這是不可思議的一次訪問，兩國元首共同做出很好的成果，達成很多貿易協議，達成很多共識。川普說，「您也是非常值得尊重的領導人，我們認識幾乎十二年了，兩人共同解決很多別人無法解決的問題，這段關係非常強健」。

川普並表示邀請習近平九月廿四日訪問美國，盼到時也能讓習近平像川普此次訪問一樣印象深刻。

隨後習近平說，「這次的訪問是一個歷史性、標誌性的訪問」，我們也達成新的兩國關係就是建設性的戰略穩定關係，可以說是一個里程碑式的訪問事件，且我們達成很多合作成果文件，對國際問題也有很多很多共識。