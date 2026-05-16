川普返美 路透：美企高層續與中國官員會面 可能公布更多交易消息

美國總統川普帶著號稱歷來最富有的訪中企業代表團，浩浩蕩蕩抵達北京，但兩天一夜的行程結束後，對於這群身價總計超過一點○七兆美元的美企執行長而言，此次峰會帶來多少成果，目前不明確。路透報導，部分高層計畫在川普返美後，繼續與中國官員會面，未來幾天可能會公布更多交易消息。

北京戰略諮詢業者「胡同研究院」創辦人兼合夥人馮楚城表示，北京舉辦此類領袖高峰，從來不會只從交易的角度出發，「我不會用交易規模來衡量此次峰會的成果」。他認為，這場會談的首要任務，是為雙邊關係找到雙方都認可的「底線」，並制訂一系列保障措施，「以避免失控的、意想不到的局勢升級」。

根據鳳凰網的報導，黃仁勳十四日面對媒體提問「為什麼在最後一刻才上飛機」，他指全因「川普總統邀請」才決定同行，並說這次川習會是一個絕佳機會，「可以代表美國，支持川普總統參加這場人類歷史上最重要的峰會之一」。

路透多次詢問黃仁勳相關進展的情況，黃仁勳十五日只是回覆：「我愛中國，（在中國）度過了美好的時光。」

路透報導，觀察家表示，與川普第一任期初期（二○一七年）那次訪華相比，那次代表團規模更大，簽署的交易和諒解備忘錄規模達二千五百億美元，而此次訪問的目的是為了建立政治善意。