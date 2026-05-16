監督關稅 葛里爾：美中將成立貿易委員會

川習會昨天落幕，中國大陸國家主席習近平指出，川普此行是一次歷史性、標誌性的訪問，雙方共同確定了中美建設性戰略穩定關係的新定位，就保持經貿關係穩定、拓展各領域務實合作、妥善解決彼此關切達成重要共識，同意就國際和地區問題加強溝通和協調。

川普與習近平昨天上午在中南海舉行小範圍會晤，並且在此舉行茶敘、午餐。下午川普結束對大陸訪問的行程，在北京首都機場登上美國空軍一號，由中共政治局委員王毅、外交部副部長馬朝旭，以及駐美大使謝鋒送機。

川普此行帶了輝達執行長黃仁勳、特斯拉執行長馬斯克等十六名重量級企業隨行，既是他與大陸對談時的籌碼，這些企業家分別與習近平、大陸國務院總理李強會見，凸顯美國企業巨頭對大陸市場的企圖心。

紐約時報報導，隨行赴北京的美國貿易代表葛里爾表示，他預計中國大陸會購買價值超過一百億美元（約台幣三一五三億元）的美國農產品。中方這項採購將涵蓋多項農產品，作為中方目前每年購買兩千五百萬公噸黃豆、為期三年協議的補充項目。

川普在返回美國的空軍一號上指出，大陸已同意購買兩百架波音飛機，他並聲稱大陸有可能買到七百五十架波音飛機。陸方並未證實要買波音飛機，但官媒公布國家發改委主任鄭柵潔會見波音執行長歐特柏格，鄭表示要深化航空領域交流。

葛里爾證實，美中將成立一個「貿易委員會」，負責監督約三百億美元商品的關稅削減措施。美國正試圖引導與中國的貿易，集中在「我們希望出售的產品類型」，包括飛機、黃豆、醫療設備與能源等。葛里爾說，北京正為一些美國屠宰場更新許可證，允許這些業者在大陸銷售美國牛肉，「我們已經看到他們開始履行部分承諾」。

在稀土出口議題上，葛里爾表示，雙方都有意願延長協議，確保大陸在十月協議到期後繼續出口稀土。但他未提及中國是否會在協議到期後延後實施更嚴格的限制措施。

晶片方面，黃仁勳隨同美國總統川普訪問中國大陸，外界原本認為黃仁勳此行可望推進大陸採購輝達晶片。但是川普說，美國已為中國購買輝達H200晶片開綠燈，但中國至今仍未下單購買。

葛里爾表示，黃仁勳雖親赴北京，但會談時並未討論晶片出口管制問題，大陸堅定致力於在國內生產先進晶片。