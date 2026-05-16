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川習肢體語言 在在展現和解姿態

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
美國總統川普（右）15日參觀北京中南海後離開，與中國國家主席習近平握手道別。（美聯社）
美國總統川普（右）15日參觀北京中南海後離開，與中國國家主席習近平握手道別。（美聯社）

美國總統川普十五日結束與中國國家主席習近平兩天會面，雖在台灣、貿易、稀土資源等許多議題上存在分歧，卻也顯示雙方希望這場競爭關係不要走向對立。專家指出，川普與習近平都在展現和解姿態，只是方式不同，也反映出美中兩國複雜的互動關係。

紐約時報報導，川普與習近平握手，一起長時間散步。期間一方還兩度碰觸對方手臂，之後兩人又再度握手。這樣的肢體語言，與川普在國內對中國的強硬批評，以及他對待許多美國長期盟友的情況形成鮮明對比。

現場氣氛遠不像川普在白宮橢圓辦公室接待烏克蘭總統時那樣緊張或充滿對抗；他過去對德國前總理梅克爾或北約領導人展現的強硬疏離感也已不見。

從川普十四日與習近平見面那一刻起，雙方互動就比過去會面更溫暖、也更放鬆。兩人微笑、交談，彼此距離也很接近，一起沿著長長紅毯，漫步於距離紫禁城不遠的天壇。

亞洲協會政策研究所資深研究員馬利明表示：「值得注意的是，習近平似乎沒有讓川普做出那種『權力拉扯』動作，也就是川普會把外國領導人的手拉向自己。川普還用左手輕拍習近平的手幾下，顯示他展現出額外友善。」

雙方對會談內容的描述也存在巨大差異。美方強調中國投資、購買美國石油，以及遏止芬太尼問題；北京公布的會後內容則聚焦台灣，以及美中官員如何改善「戰略穩定」。

大西洋理事會全球中國中心資深主任哈特表示：「兩位領導人都認為，只要操作得當，就能從對方身上得到自己想要的東西。真正有趣的是，雙方想得到的東西其實完全不同。」

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