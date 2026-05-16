談貿易協議 川普：達成很多共識

美國總統川普訪問大陸行程15日結束，川習會最後一日川普前往中南海與大陸國家主席習近平進行小範圍會晤。習近平指川普此訪是歷史性、標誌性的訪問，雙方要珍惜當前來之不易的良好勢頭。川普表示兩人共同做出很好成果，達成很多貿易協議，達成很多共識，他期待在華府接待習近平。

習近平說：「中南海是黨中央和國務院工作的地方，辦公的地方，也是我工作生活的地方」，安排在這裡「也是回報總統先生2017年在海湖莊園對我的款待」。

不過大陸外交部昨天對於是否採購美國農產品、大豆、波音飛機及美國石油等議題，皆僅輕描淡寫帶過，未公布或者證實具體內容，也未針對牛肉加工廠事宜具體回應。

川普已表示大陸同意購買200架波音飛機，大陸外交部發言人郭嘉昆昨天回應紐約時報提問時指出，中美經貿關係的本質是互利共贏，雙方應共同落實好兩國元首達成的重要共識，為中美經貿合作與世界經濟注入更多的穩定性。紐時也詢問雙方是否在農業領域達成了協議，郭嘉昆指出，雙方就保持經貿關係穩定、拓展各領域務實合作、妥善解決彼此分歧達成重要共識。