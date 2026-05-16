快訊

川普：不希望有人走向獨立 台不要期待美無條件軍事支持

聽新聞
0:00 / 0:00

談貿易協議 川普：達成很多共識

經濟日報／ 特派記者廖士鋒陳熙文、編譯張佑生／連線報導

美國總統川普訪問大陸行程15日結束，川習會最後一日川普前往中南海與大陸國家主席習近平進行小範圍會晤。習近平指川普此訪是歷史性、標誌性的訪問，雙方要珍惜當前來之不易的良好勢頭。川普表示兩人共同做出很好成果，達成很多貿易協議，達成很多共識，他期待在華府接待習近平。

習近平說：「中南海是黨中央和國務院工作的地方，辦公的地方，也是我工作生活的地方」，安排在這裡「也是回報總統先生2017年在海湖莊園對我的款待」。

不過大陸外交部昨天對於是否採購美國農產品、大豆、波音飛機及美國石油等議題，皆僅輕描淡寫帶過，未公布或者證實具體內容，也未針對牛肉加工廠事宜具體回應。

川普已表示大陸同意購買200架波音飛機，大陸外交部發言人郭嘉昆昨天回應紐約時報提問時指出，中美經貿關係的本質是互利共贏，雙方應共同落實好兩國元首達成的重要共識，為中美經貿合作與世界經濟注入更多的穩定性。紐時也詢問雙方是否在農業領域達成了協議，郭嘉昆指出，雙方就保持經貿關係穩定、拓展各領域務實合作、妥善解決彼此分歧達成重要共識。

川普 習近平 川習會

延伸閱讀

川習會陸方報導：習近平提「中美建設性戰略穩定關係」 川普未提台灣

陸外交部發川習會「發言人說明」 央視指兩人在中南海「小範圍會晤」

整理包／川習會動態全紀錄！會談135分鐘 掌握兩國對話重點

中南海茶敘 川普問其他國家元首來都在這邊接待？習近平：極少

相關新聞

3800字揭川習會內容 王毅證實習近平應邀今年秋季訪美

川習會結束後，美國總統川普15日自北京搭機返美，中共政治局委員王毅向媒體介紹川習會共識時稱，美方不認同也不接受台灣走向獨立。王毅還透露，習近平主席已接受美方的邀請，九月將回訪美國。

習近平邀川普遊中南海 極高禮遇

美國總統川普訪問大陸行程昨天結束，昨天上午他前往中南海與大陸國家主席習近平進行小範圍會晤。習近平指川普此訪是歷史性、標誌性的訪問，雙方要珍惜當前來之不易的良好勢頭。川普表示兩人共同做出很好成果，達成很多貿易協議，達成很多共識，他期待在華盛頓接待習近平。

監督關稅 葛里爾：美中將成立貿易委員會

川習會昨天落幕，中國大陸國家主席習近平指出，川普此行是一次歷史性、標誌性的訪問，雙方共同確定了中美建設性戰略穩定關係的新定位，就保持經貿關係穩定、拓展各領域務實合作、妥善解決彼此關切達成重要共識，同意就國際和地區問題加強溝通和協調。

川習會落幕 美強調未對大陸承諾台灣事務

美國總統川普15日表示，他並未對中國大陸國家主席習近平承諾對台相關事務，也很快將決定對台灣的140億美元軍售。他也指出，已與習近平討論對人工智慧（AI）的防護機制。

談貿易協議 川普：達成很多共識

美國總統川普訪問大陸行程15日結束，川習會最後一日川普前往中南海與大陸國家主席習近平進行小範圍會晤。習近平指川普此訪是歷史性、標誌性的訪問，雙方要珍惜當前來之不易的良好勢頭。川普表示兩人共同做出很好成果，達成很多貿易協議，達成很多共識，他期待在華府接待習近平。

川習肢體語言 在在展現和解姿態

美國總統川普十五日結束與中國國家主席習近平兩天會面，雖在台灣、貿易、稀土資源等許多議題上存在分歧，卻也顯示雙方希望這場競爭關係不要走向對立。專家指出，川普與習近平都在展現和解姿態，只是方式不同，也反映出美中兩國複雜的互動關係。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。