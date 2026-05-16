川習會落幕 美強調未對大陸承諾台灣事務

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
川習會最後一天，美國總統川普（左）與中國國家主席習近平在中南海花園茶敘會談。
川習會最後一天，美國總統川普（左）與中國國家主席習近平在中南海花園茶敘會談。

美國總統川普15日表示，他並未對中國大陸國家主席習近平承諾對台相關事務，也很快將決定對台灣的140億美元軍售。他也指出，已與習近平討論對人工智慧（AI）的防護機制。

彭博資訊報導，川普在空軍一號上對記者表示：「他（習近平）對台灣問題的立場非常強硬，而我沒有做出任何承諾。」川普說，他與習近平針對台灣議題「談了很多」，而習近平「不希望看到台灣推動獨立，因為那將引發非常激烈的衝突」。

<a href='/search/tagging/2/川習會' rel='川習會' data-rel='/2/125679' class='tag'><strong>川習會</strong></a>後 美中說法
川習會後 美中說法

至於對台軍售方面，川普指出，他將在與「掌管台灣的人」談過之後，「在接下來不久做出決定」，但未具體說明指的是誰。

若川普試圖取消這筆對台北的140億美元軍售案，勢必在華府引發跨黨派反彈；但若白宮推動軍售過關，川普則將面臨北京震怒。這項議題可能在9月再度浮上檯面，屆時習近平預計將赴白宮訪問。

川普還透露，習近平曾直接詢問，如果中國攻擊台灣，美國是否會出手防衛台灣，但川普說他拒絕回答。川普表示：「只有一個人知道答案，那就是我。我是唯一知道的人。習主席今天問了我這個問題。我告訴他，我不會談這件事。」

川普也在空軍一號上表示，他與習近平討論了人工智慧（AI）防護機制議題，並透露，輝達（NVIDIA）的H200晶片也在峰會的討論範圍。

川普指出：「我們談到，或許可以在AI防護機制方面展開合作。」當被問到所謂的防護機制是什麼時，他回應：「就是我們一直在談的那些標準防護機制。」

美國限制敏感科技銷往中國，川普去年12月允許輝達向中國客戶出口H200 AI晶片，被視為鬆綁壓制中國AI發展措施的重要一步，但至今尚未為輝達等美國晶片業者帶來新業務。

川普表示，中國尚未批准採購H200晶片，「因為他們自己選擇不買，他們想自行研發。」「但這件事確實有被提到，我認為可能會有一些進展。」輝達共同創辦人黃仁勳趕在最後一刻加入川普訪中代表團，也引發外界期待，認為先進晶片銷售問題可能出現突破。

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