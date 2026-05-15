中國買更多油是川習會成就？克魯曼：川普射中自己的球門

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平15日結束兩天峰會，儘管很難說這場「川習會」究竟有何成果，但至少川普聲稱中國將向美國採購更多石油。川普似乎以為這是好事，經濟學家克魯曼則指出，其實這對美國大眾未必有利，對川普本人甚至是壞事。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼說，拜頁岩革命之賜，美國已成為石油淨出口國。打從2020年以來，美國外銷的石油比進口的多。但若檢視不同種類的石油及地理因素，情況就有點複雜，例如美國上中西部從加拿大進口石油，德州石油則出口至歐洲。只是整體而言，美國目前的石油產量確實大於消費量。

所以，有些人也許以為，美國石油既能自給自足，就不至於受荷莫茲海峽封閉和全球油價飆高影響。克魯曼說，對美國整體經濟而言，這種說法可謂正確；但對美國大多數民眾來說，肯定是誤解。

克魯曼解釋，大多數民眾並未投資石油業，卻必須買汽油、柴油以及其他價格隱含汽柴油成本的產品，所以油價一漲，可能牽連萬物漲價，傷害美國大多數民眾。

全球情勢也會觸動美國價格上漲。伊朗戰爭爆發前，美國每日大約淨出口290萬桶油，如今出口量已擴增至每日580萬桶左右。這是因為透過荷莫茲海峽運油受阻，促使歐、亞買家願意付高價向美國購油。美國石油輸出增加，估計協助填補了大約15%的荷莫茲供油缺口。

但美國仍將面臨供油吃緊的風險，因為目前一大部分石油需求靠動用庫存來支應，而庫存水位日益朝警戒線下降。

即使美國的石油不僅自給自足，還能出口，但運往海外的石油隨油價上漲而大增，意味對國內市場的供應縮減。這正是為什麼，美國現在每加侖汽油價格比戰前漲了1.5到1.6美元，柴油漲幅更大。

因此，此時中國向美國購買更多石油，對美國大多數民眾而言其實並非好事，因為會導致汽油價格漲得更高。

但也有受惠者：石油公司。隨著西德州中級原油（WTI）每桶價格從戰前的65美元上下，漲到現在高於100美元，這些公司的產品可賣更高的價錢。持有這些石油股的投資人也會受益。據統計，美國約50%的股票由財富金字塔頂1%的富人持有；頂層10%其餘的9%持有37%的股票；其餘股票則由美國10%的人口持有，包括共同基金、退休基金等等。換言之，一小部分的人口，卻囊括美國大部分的股票。

整體而言，克魯曼估計，全美約80%至85%的人口都淪為油價上漲的輸家，也因此是美國石油進一步擴大出口的受害者。（除非石油公司和富人繳更多稅，但那沒得指望。）

同時，美國擴大對中國出口石油，若進一步助漲油價、進而推升通膨，對民調日益下滑的川普也不利。由此看來，川普把中國向美國購買更多油誇為川習會「成就」，就很奇怪。

不過，克魯曼表示，他不認為中國會真的向美國擴大購油，因為北京過去履行貿易協議的紀錄欠佳，未兌現的採購承諾甚多。但就算真的發生，也不會給美國大眾帶來利益。與其說這就是川習會獲致的重大成果，不如說美國射中自己的球門。