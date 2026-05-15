3800字揭川習會內容 王毅證實習近平應邀今年秋季訪美

川習會結束後，美國總統川普15日自北京搭機返美，中共政治局委員王毅向媒體介紹川習會共識時稱，美方不認同也不接受台灣走向獨立。王毅還透露，習近平主席已接受美方的邀請，九月將回訪美國。

據新華社，王毅15日向媒體介紹川習會的會晤情況和共識，相關通稿長達近3,800字。

針對台灣議題，王毅說，這次會晤，台灣問題是重點議題之一。大陸的立場很明確：「第一，台灣問題是中國內政。實現國家完全統一是全體中華兒女共同願望，也是中國共產黨矢志不渝的歷史使命。大陸和台灣同屬一個中國是自古至今的事實，是台海真正的現狀，也是二戰後國際秩序的重要組成部分。我們希望美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，履行應盡的國際義務」。

第二，王毅指出，「台灣問題是中美關係中最重要的問題，牽一髮而動全身。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定，雙方就可以投入更多精力開展互利合作。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。中方希望美方以實際行動維護中美關係的穩定發展以及台海和平穩定」。

第三，他強調，維護台海和平穩定是雙方最大公約數。而做到這一點的前提就是絕不能支持和縱容台獨，因為台獨和台海和平水火不容。「我們在會晤中感受到，美方了解中方的立場，重視中方的關切，同國際社會一樣，不認同也不接受台灣走向獨立」。

此外，王毅表示，應川普總統邀請，習近平主席將於今年秋季對美國進行國是訪問。雙方應共同努力，為兩國元首互動交往作出周全準備，營造適宜氛圍，積累更多成果。

王毅也介紹了「中美建設性戰略穩定關係」新定位的意涵，特別強調這應該是分歧可控的常態穩定，不能像過山車一樣起伏不定。雙方都應保持政策的連續性和穩定性，尤其要信守作出的承諾，始終相向而行，以中美合作的正面預期為各自發展和國際形勢提供更多的確定性。

王毅說，兩國元首互動相處近9個小時。相互尊重、珍視和平、探討合作，始終是貫穿會晤的基調。對於各界關注的另一焦點，雙方在經貿領域達成什麼成果？王毅表示，兩國經貿團隊達成了總體平衡積極的成果，包括繼續落實前期磋商達成的所有共識，同意成立貿易理事會和投資理事會，解決彼此農產品市場准入的關切，在對等降稅框架下推動擴大雙向貿易等。雙方工作團隊仍在就有關細節進行磋商，將儘快鎖定成果，共同抓好落實。