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川習會落幕 黎智英能否獲釋？川普：習近平稱「此事棘手」
美國總統川普剛結束訪問中國行程，他今天在搭乘專機返美途中表示，自己曾關切香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭關押的議題，但中國國家主席習近平回說此事「棘手」。
法新社報導，川普（Donald Trump）於美國總統專機空軍一號（Air Force One）上頭被問及中國釋放政治犯的問題時，他告訴記者「我有提到他（黎智英）」。
川普還說：「他（習近平）告訴我，黎智英對他而言很棘手。」
黎智英從2020年起遭到關押，去年12月被香港法院判違反國安法罪名成立，今年2月遭判囚20年。
川普也提及，習近平承諾「他會認真考慮那位牧師」，此人即為金明日。
中國錫安教會主任牧師金明日於去年10月在廣西家中被捕，外媒報導指出，他一直是中國所謂「家庭教會」的領軍人物，這類教會長期以來試圖在政府嚴格控制的官方教會體系之外運作。
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