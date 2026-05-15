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台學者：中美重啟經貿管理機制能否落實仍有變數

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈。記者陳湘瑾／攝影
中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈。記者陳湘瑾／攝影

美國總統川普訪問中國大陸的行程15日結束，中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈指出，此次川習會經貿部分安排與2020年美中第一階段貿易協議相似，能否落實仍待觀察。而兩岸近年逐漸脫鉤，不過美國出口管制同樣會約束台灣企業。若美方未來放寬中資赴美投資或調整高階晶片對中銷售政策，也將牽動台灣半導體產業與台美合作布局。

國策研究院15日舉辦「川習會與台美中關係」座談會，從中美關係、台灣問題、經貿等角度分析此次川習會。

徐遵慈首先盤點這次經貿會談中可能觸及的議題，包括中方有望採購農產品、客機、能源，雙方要有相關委員會定期管理雙邊經貿關係等。她也特別點出，美方有表示歡迎中資企業到美國投資非敏感性產業，不過去年川普曾簽署國家安全總統備忘錄（NSPM），當中提到要嚴防中資到美國投資或購買美國企業，因此歡迎中資赴美投資是之前沒有預料到的。

徐遵慈指出，川普目前面臨通膨、中東戰事及期中選舉等多重壓力，加上其推動的關稅措施在美國國內也遭遇越來越大阻力，另一方面，中國近年積極拓展美國以外市場，關稅或貿易失衡已不是中國最關鍵的議題。此次中美雙方雖提出相關合作、相互降稅等方向，但尚未看到美國對中國出口管制的消息，美國關注的稀土也沒有相關討論，這部分仍須持續觀察。

針對中美之間要建立新的管理機制，徐遵慈從過往案例分析，這次的決議或內容，跟川普2020年和中國簽署第一階段貿易協議非常雷同，包括對美採購、建立貿易相關機制、爭端解決等，但該協議最後不了了之。如今雙方雖再次有意推動相關機制，但能否真正落實仍有變數。而且，即使關稅緩和、採購落實，美國對中國的出口管制未來不僅不太可能放鬆，甚至可能強化，也將成為未來雙方摩擦的關鍵。

至於對台灣的影響，徐遵慈指出，兩岸過去幾年確實在脫鉤，包括對中國大陸的投資與出口占比的重要性都在下降。不少業者如今最大的生產基地已不在中國，而是轉向東南亞等其他地區。台灣企業已針對地緣政治以及美中競爭長期化提前做出因應。

不過她也提到，美國出口管制同樣會約束台灣，過去兩年台灣AI晶片透過第三國流入中國，也引發美方高度關切，台灣對美國相關規範與合規要求要更注意。另一方面，若美方放寬或鼓勵中資赴美投資，對台美合作及台灣企業在美布局可能會有影響，後續仍需持續觀察。此外，H200等高階晶片是否可能對中銷售，也將牽動台灣半導體產業。

徐遵慈提醒，中國對美貿易順差已從2018年超過4000億美元，降至2025年約2000億美元，但台灣對美國貿易順差卻持續攀升，面對這個現象須小心，因為美國對中國所做的制裁，將來不會因為是台灣就有所放寬。

川普 習近平 川習會

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