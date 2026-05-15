陸拋「中美建設性戰略穩定關係」 分析：僅算北京對外關係的「B-」級

14日川習會上，大陸國家主席習近平拋出構建「中美建設性戰略穩定關係」作為兩國關係新定位。學者分析，這是一個沒有如「夥伴」「命運共同體」等具有「人稱」代名詞的關係界定，在中國對外關係中只能屬於「B-」級別，只比「沒有關係」來的好。但也反映出，北京試圖在「不確定」中爭取兩國關係穩定。

政大國關中心15日下午舉行「解析2026年川習會後的全球秩序與兩岸局勢」座談會，針對中方提出「中美建設性戰略穩定關係」，台大政治學系教授張登及做出上述表示。

他指出，在大陸對外關係上，等級最高的是與俄羅斯的「新時代全面戰略協作夥伴關係」，其次是與越南的「更高水平具有戰略意義的命運共同體」、「同志加兄弟」，再者如與英國的「長期穩定的全面戰略夥伴關係」，與法國、澳洲的「全面戰略夥伴關係」等。

張登及表示，即便是與美國同屬AUKUS、五眼聯盟的國家，都還有「人稱」（即夥伴、命運）的概念在裡面。因此大陸對美關係的界定，只能算是「B-」級別，比「沒有關係」來的好，否則雙方就是敵人了。

但他認為，這是北京在美中脆弱休戰與多極秩序重組下，試圖在「不確定」中爭取穩定，以新框架形塑短期美中關係，稀釋美國和川普單邊施壓的美中競爭格局。他並指，北京拋出這個新名詞，符合中共外交行為的慣例，即先提出宏觀架構，界定好彼此是誰、交往原則，再談具體個案交易。

對於中方的表述是以3年為期，張登及表示，這基本上就是涵蓋川普到2029年1月的剩餘任期，若在川普任期內，中美關係能維持這樣的定位，後續可能形成路徑依賴。他認為，在明年中共二十一大前，中美休戰也許還能持續，但中間存在一個變數，若美國11月期中選舉的選情較差，川普有可能再次打出「中國牌」。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳研判，中方提出這個概念的核心想法是，美方要承認中國的「大國地位」，美中可以建立一套共存、不誤判、不衝突、不戰爭的相處模式。在這個架構下再去處理經貿、科技、台灣問題等。

從軍事角度看，國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤也認為，這說明中美兩國關係目前並非融洽，但中方希望可以穩定兩國關係，且此時無意與美方發生軍事衝突。

至於如何落實？張五岳指出，首先雙方必須建立有效溝通管道，以元首外交領航，雙邊外交、經貿等高層管道暢通。此外，要相互尊重，明確彼此的紅線，對中方而言一定涉及體制問題與核心利益，當中就包括台灣問題。而經貿將作為兩國關係的壓艙石，美中不可脫鉤。

政大國關中心主任王信賢表示，截至目前，中方持續宣揚這個概念，美方基本上沒有回應，但「中方一直自己講，美方不反對，對中國來說就是非常大的成果」。他也認為，這是大陸在外交主場上提出的一個具有主導性的議題，相信這個概念會在明年二十一大政治報告裡出現。