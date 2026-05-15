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陸拋「中美建設性戰略穩定關係」 分析：僅算北京對外關係的「B-」級

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
圖為5月14日，大陸國家主席習近平在人民大會堂東門外廣場為美國總統川普舉行歡迎儀式，二人握手。（取自大陸外交部網站）
圖為5月14日，大陸國家主席習近平在人民大會堂東門外廣場為美國總統川普舉行歡迎儀式，二人握手。（取自大陸外交部網站）

14日川習會上，大陸國家主席習近平拋出構建「中美建設性戰略穩定關係」作為兩國關係新定位。學者分析，這是一個沒有如「夥伴」「命運共同體」等具有「人稱」代名詞的關係界定，在中國對外關係中只能屬於「B-」級別，只比「沒有關係」來的好。但也反映出，北京試圖在「不確定」中爭取兩國關係穩定。

政大國關中心15日下午舉行「解析2026年川習會後的全球秩序與兩岸局勢」座談會，針對中方提出「中美建設性戰略穩定關係」，台大政治學系教授張登及做出上述表示。

他指出，在大陸對外關係上，等級最高的是與俄羅斯的「新時代全面戰略協作夥伴關係」，其次是與越南的「更高水平具有戰略意義的命運共同體」、「同志加兄弟」，再者如與英國的「長期穩定的全面戰略夥伴關係」，與法國、澳洲的「全面戰略夥伴關係」等。

張登及表示，即便是與美國同屬AUKUS、五眼聯盟的國家，都還有「人稱」（即夥伴、命運）的概念在裡面。因此大陸對美關係的界定，只能算是「B-」級別，比「沒有關係」來的好，否則雙方就是敵人了。

但他認為，這是北京在美中脆弱休戰與多極秩序重組下，試圖在「不確定」中爭取穩定，以新框架形塑短期美中關係，稀釋美國和川普單邊施壓的美中競爭格局。他並指，北京拋出這個新名詞，符合中共外交行為的慣例，即先提出宏觀架構，界定好彼此是誰、交往原則，再談具體個案交易。

對於中方的表述是以3年為期，張登及表示，這基本上就是涵蓋川普到2029年1月的剩餘任期，若在川普任期內，中美關係能維持這樣的定位，後續可能形成路徑依賴。他認為，在明年中共二十一大前，中美休戰也許還能持續，但中間存在一個變數，若美國11月期中選舉的選情較差，川普有可能再次打出「中國牌」。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳研判，中方提出這個概念的核心想法是，美方要承認中國的「大國地位」，美中可以建立一套共存、不誤判、不衝突、不戰爭的相處模式。在這個架構下再去處理經貿、科技、台灣問題等。

從軍事角度看，國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤也認為，這說明中美兩國關係目前並非融洽，但中方希望可以穩定兩國關係，且此時無意與美方發生軍事衝突。

至於如何落實？張五岳指出，首先雙方必須建立有效溝通管道，以元首外交領航，雙邊外交、經貿等高層管道暢通。此外，要相互尊重，明確彼此的紅線，對中方而言一定涉及體制問題與核心利益，當中就包括台灣問題。而經貿將作為兩國關係的壓艙石，美中不可脫鉤。

政大國關中心主任王信賢表示，截至目前，中方持續宣揚這個概念，美方基本上沒有回應，但「中方一直自己講，美方不反對，對中國來說就是非常大的成果」。他也認為，這是大陸在外交主場上提出的一個具有主導性的議題，相信這個概念會在明年二十一大政治報告裡出現。

政大國關中心15日下午舉行「解析2026年川習會後的全球秩序與兩岸局勢」座談會，國關中心主任王信賢主持（左3），台大政治學系教授張登及（左起）、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、政大國關中心主任兼任研究員嚴震生、國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤、東海大學政治系教授邱師儀出席與談。記者陳宥菘／攝影
政大國關中心15日下午舉行「解析2026年川習會後的全球秩序與兩岸局勢」座談會，國關中心主任王信賢主持（左3），台大政治學系教授張登及（左起）、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、政大國關中心主任兼任研究員嚴震生、國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤、東海大學政治系教授邱師儀出席與談。記者陳宥菘／攝影

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