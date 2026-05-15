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川習會／國防部長+17企業巨頭隨行 川普率Money+Power天團訪中
美國總統川普訪問中國大陸的行程今天(15日)結束，在與中國大陸國家主席習近平在中南海茶敘後，川普搭機返美。聯合報持續追蹤川習會進展，今天下午5時由副總編輯郭崇倫與政大國關中心研究員嚴震生以及戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正進行訪談，分析此次川習會的觀察重點，以及美中兩國與全球地緣政治在此次碰面後可能的轉變。
黃介正提到，川普此行，由國防部長赫塞斯等官員、以及17家企業領袖隨行，陣仗如同「Money+Power」的象徵，展現「美國的軍事實力以及美元霸權」。
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