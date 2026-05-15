川習會／國防部長+17企業巨頭隨行 川普率Money+Power天團訪中

14日川習會上，大陸國家主席習近平拋出構建「中美建設性戰略穩定關係」作為兩國關係新定位。學者分析，這是一個沒有如「夥伴」「命運共同體」等具有「人稱」代名詞的關係界定，在中國對外關係中只能屬於「B-」級別，只比「沒有關係」來的好。但也反映出，北京試圖在「不確定」中爭取兩國關係穩定。

2026-05-15 20:37