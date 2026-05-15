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川普稱和習近平談對台軍售 「很快會做出決定」

聯合報／ 國際中心／即時報導
美國總統川普十五日在北京準備搭乘空軍一號返國。路透
美國總統川普十五日在北京準備搭乘空軍一號返國。路透

路透報導，美國總統川普十五日表示，他在北京與中國國家主席習近平會談期間，曾討論美國對台軍售問題，川普說，他很快就會對此做出決定。這再次凸顯出台灣問題是美中關係中的敏感焦點之一。

川普在結束中國行、搭乘空軍一號返美途中向媒體表示，他與習近平「談了很多關於台灣的事」，但他補充說，並不認為雙方在這個議題上存在衝突。他還表示，他並未對習近平就台灣問題作出任何承諾。

川普還透露，習近平曾直接詢問，如果中國攻擊台灣，美國是否會出手防衛台灣，但他拒絕回答。

川普說：「只有一個人知道答案，那就是我。我是唯一知道的人。習主席今天問了我這個問題。我告訴他，我不會談這件事。」

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