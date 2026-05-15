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川普結束訪中行程 空軍1號上與高市早苗通話「15分鐘內容曝光」
15日下午結束訪中行程的美國總統川普，在空軍1號上和日本首相高市早苗通話。
通話後，高市對媒體指稱，她與川普確認「美日同盟堅定不移」。
根據日本朝日電視台及共同社報導，美日領袖自日本時間15日晚間7時半（台灣時間同日晚間6時半）起通話15分鐘。川普向高市「詳細說明」他這次的中國大陸行內容，美日領袖也就經濟和安全等中國相關的諸多議題交換意見，除了確認美日關係強健，並同意將就印太情勢密切溝通意見。
朝日電視台報導提到，中國國家主席習近平在這次「川習會」中，當面向川普表明美中關係最重要的是台灣議題，川普可能在與高市通話時就此直接對高市說明。
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