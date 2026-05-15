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離開才敢說真心話？川普稱未對中承諾對台事務 很快將決定對台軍售

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
川普表示，並未對中國承諾對台事務。路透
川普表示，並未對中國承諾對台事務。路透

美國總統川普表示，他並未對中國大陸國家主席習近平承諾對台相關事務，也很快將決定對台灣的140億美元軍售

彭博資訊報導，川普在空軍一號上對記者表示：「他（習近平）對台灣問題的立場非常強硬，而我沒有做出任何承諾。」川普說，他與習近平針對台灣議題「談了很多」，而習近平「不希望看到台灣推動獨立，因為那將引發非常激烈的衝突」。

至於對台軍售方面，川普指出，他將在與「掌管台灣的人」談過之後，「在接下來不久做出決定」，但未具體說明指的是誰。

若川普試圖取消這筆對台北的140億美元軍售案，勢必在華府引發跨黨派反彈；但若白宮推動軍售過關，川普則將面臨北京震怒。

這項議題可能在9月再度浮上檯面，屆時習近平預計將赴白宮訪問。

美國國務卿魯比歐14日接受NBC訪問時表示：「美國對台政策截至今天、以及截至今天這場會談為止，都沒有改變。」他指的是華府長期以來在支持台灣的同時、不正式承認其主權的政策。

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