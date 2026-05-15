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主導者換人當？英專家談川習會歷史意義 國際秩序走向由大陸制約
英國外交政策智庫「英國皇家國際事務研究所」資深研究員金奇（James Kynge）告訴英國天空新聞主持人瑪麗．奧羅拉（Mhari Aurora），他認為這次川習會具有歷史意義。他說，這代表「世界運作方式改變」，世界可能正在走向由中國大陸主導的國際秩序。
金奇說：「我們很可能正在步入一個由中國而非美國主導及制約的全球秩序。雖然美國仍是西方國家領袖，但世界上有一大部分地區不屬於西方。對於這些地區的國家而言，在貿易、投資和基礎建設方面，中國的重要性遠大於美國。」
天空新聞也指出，正如先前報導，就連美國總統川普本人，現在也發現不得不依賴中國大陸協助，尋求結束與伊朗的戰爭。
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