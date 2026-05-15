快訊

從小滑手機看A片長大 Z世代男性坦言：已不知道怎麼正常談戀愛

聽新聞
0:00 / 0:00

誰輸誰贏？彭博點名台灣「淪川習會輸家」 川普沉默任習近平撂狠話

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
中國大陸國家主席習近平（圖左）與美國總統川普（圖右）。美聯社
中國大陸國家主席習近平（圖左）與美國總統川普（圖右）。美聯社

美國總統川普在訪中期間，獲得他渴望的盛大排場，但未能獲得足夠協助，以因應伊朗戰爭帶來的混亂局勢，以及美國國內艱困的政治環境。但對某些人而言，這場峰會展現的友善場面與穩定氛圍，或許是此行最大成果。

以下是彭博資訊列出的「川習會」初步贏家與輸家：

贏家1：習近平

川普對中國政府釋出友善言論，並且未對習近平宣稱雙方已建立的「具建設性、戰略性且穩定關係」提出異議，為習近平帶來宣傳上的勝利。

習近平團隊的訊息操作也勝過白宮。習對台灣問題的相關發言，引發媒體廣泛報導，且報導多以北京立場為主軸。

贏家2：黃仁勳

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳原先並未出現在白宮邀請的隨行企業執行長名單中，但他13日現身阿拉斯加，與川普和馬斯克一同飛往北京。

儘管輝達晶片未必是本次峰會主要議題，但黃仁勳與總統面對面互動的機會，以及被納入代表團之中，都為他推動中國市場重新向輝達業務開放的努力，增添新的動能。

贏家3：VISA

川普向福斯新聞表示，他親自施壓習近平，要求中國對VISA開放龐大的支付市場。據人行資料，截至去年底，中國流通中的銀行卡達102億張，去年交易總額達963.6兆元人民幣（約142兆美元）。

贏家4：伊朗

美國官員出訪前明確表示，希望習近平同意對伊朗政權施壓，促其達成和平協議，但迄今未見成果。最終川普不僅公開讚揚中國早已表明的立場，甚至淡化了回收高濃縮鈾的重要訴求。

伊朗戰爭不但未如外界預料成為主導議題，現狀還可能有利於抗拒川普和平協議的伊朗。

輸家1：台灣

彭博指出，川普此行不想多談台灣，有別於習近平的做法。

習近平對川普說，台灣問題若處理不好，美中兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。白宮在關於川習會的聲明中，隻字未提台灣，但國務卿魯比歐隨後在電視訪問中表示，美國政策沒有改變。

輸家2：波音公司

外界原先預期，北京將向波音下定多達500架新飛機，但川普表示，中方承諾購買200架，已經比波音原本期待的150架多。

輸家3：共和黨眾議員

重大的農業或貿易協議，原有望替共和黨在期中選舉增添助力，但白宮官員表示，一項可能撤銷約300億美元中國非關鍵產業商品關稅的計畫，恐仍需數月行政作業才會正式上路。

貿易代表葛里爾表示，中國未來三年將採購數百億美元美國農產品，但受到採購時程影響，一些關鍵採購案要等到秋季才會敲定，導致期貨價格下跌。

川普也宣稱，習近平有意購買美國石油，但坦言雙方未敲定任何協議。

川普 習近平 川習會 伊朗戰爭 台灣 北京 美國 黃仁勳

延伸閱讀

川普讚訪中貿易成果！北京警告台灣議題 再批伊朗戰爭不該發生

專家：習近平說重話、川普沉默以對 是台灣能盼到的最佳結果

整理包／川習會談什麼？川普時隔9年再訪中 焦點議題、對台軍售討論受矚

川普專機抵陸 川習會北京登場

相關新聞

整理包／川習會動態全紀錄！會談135分鐘 掌握兩國對話重點

美國總統川普13日晚間抵達中國大陸，14日與中國大陸主席習近平見面，正式開啟雙邊會談…

陸拋「中美建設性戰略穩定關係」 分析：僅算北京對外關係的「B-」級

14日川習會上，大陸國家主席習近平拋出構建「中美建設性戰略穩定關係」作為兩國關係新定位。學者分析，這是一個沒有如「夥伴」「命運共同體」等具有「人稱」代名詞的關係界定，在中國對外關係中只能屬於「B-」級別，只比「沒有關係」來的好。但也反映出，北京試圖在「不確定」中爭取兩國關係穩定。

川習會／國防部長+17企業巨頭隨行 川普率Money+Power天團訪中

美國總統川普訪問中國大陸的行程今天(15日)結束，在與中國大陸國家主席習近平在中南海茶敘後，川普搭機返美。聯合報持續追蹤川習會進展，今天下午5時由副總編輯郭崇倫與政大國關中心研究員嚴震生以及戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正進行訪談，分析此次川習會的觀察重點，以及美中兩國與全球地緣政治在此次碰面後可能的轉變。

歷來最富有！美國最有錢有權CEO代表團 成川習會最昂貴布景

美國總統川普帶著號稱歷來最富有的訪中企業代表團，浩浩蕩蕩抵達北京，但這兩天一夜的行程結束後，對於這群身價總計超過1.07兆美元的美企執行長而言，此次峰會究竟帶來多少成果，至少目前還不是那麼明確。

川普稱和習近平談對台軍售 「很快會做出決定」

路透報導，美國總統川普十五日表示，他在北京與中國國家主席習近平會談期間，曾討論美國對台軍售問題，川普說，他很快就會對此做出決定。這再次凸顯出台灣問題是美中關係中的敏感焦點之一。

川普結束訪中行程 空軍1號上與高市早苗通話「15分鐘內容曝光」

15日下午結束訪中行程的美國總統川普，在空軍1號上和日本首相高市早苗通話。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。