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川普結束訪中行程 社群發文又讚習近平「世上偉大領袖之一」
美國總統川普15日下午搭空軍1號飛離北京，結束3天2夜的訪中行程。他15日在自創社媒真實社群的發文中，再次稱讚中國大陸國家主席習近平是「世上的偉大領袖之一」。
川普在上述發文中寫道，中國有宴會廳，美國也該有，美國的宴會廳興建中，且工程進度超前，完工後將成為全美同類設施中首屈一指的宴會廳；預定後年9月左右開放。
川普並在該發文附上1張他這次訪中期間，和習近平並肩而行的照片，背景是北京的人民大會堂，也是14日「川習會」以及當晚習近平設國宴款待他及隨行團員的場地。
去年1月回任的川普正斥資4億美元興建白宮宴會廳，並因此拆除白宮歷史悠久的東廂建築物。
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