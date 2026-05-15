台學者：川習會上習對川普提的「衝突」警告 就是軍事衝突

大陸國家主席習近平14日與美國總統川普會談時，就台灣問題提出警告指，「處理不好，（中美）兩國就會碰撞甚至衝突」，隱含軍事衝突味道。學者馬振坤認為，若美方後續宣布對台軍售，因「習近平的話言猶在耳」，解放軍必然在台灣周邊進行強度與規模更勝以往的軍演作為反制。

政大國關中心15日下午舉行「解析2026年川習會後的全球秩序與兩岸局勢」座談會，國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤在會上表示，習所提的「衝突」，指的就是軍事衝突。這番警告證明，美國對台軍事支持，是中共解決台灣問題的最大障礙。

馬振坤示警，由於習近平已經警告過美國，未來美台軍事合作更進一步，可以預期解放軍會採取強硬的反制行動。美國若推進對台第二波140億美元軍售，「這等同打習近平臉」，預料解放軍會在台灣周邊進行軍演，且強度、規模較以往更大。習近平親自向川普發出警告，這會讓中共在處理對美關係上，尤其是軍事互動關係上，失去本來應該存在的迴旋空間。

馬振坤並指，習近平對美公開提出警告，其實犯了戰略躁進。他提到，近期諸如日本「雷」號驅逐艦穿越台海、美菲日「肩並肩」軍演後，解放軍立即在東海、南海的軍事反制行動，也是類似情況，中共的反制宛如膝蓋式反應，只是情緒性宣洩，沒有任何戰略目標。

不過，展望未來中美關係，馬振坤表示樂觀。他認為，習近平發出的警告從軍事安全角度看「已經拉到最高點」，當把話講到最死，後續只能往緩和的方向去發展。對於中共中央而言，在以台灣問題為核心的中美關係的互動上，接下來應該要稍微緩下坡，而不是持續衝撞下去。

對於中方提出構建「中美建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位，他認為，美中之間的軍事溝通交流的情況應該會增加，在既有的軍事溝通機制上持續擴展。