川習會後中美關係 陸學者：觀察美對台軍售及表述

川習會後，美中雙方發布的摘要內容不同調。中國大陸學者包承柯分析，台灣議題是中美關係關鍵因素，後續發展可透過美國對台表述與軍售進行觀察。對於北京反對美對台軍售，陸委會強調，中共應先檢討對台軍事威脅。

川習會14日上午舉行，據新華社報導，習近平在會中指出，「台灣問題是中美關係中最重要的問題。處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。台獨與台海和平水火不容，維護台海和平穩定是中美雙方最大公約數，美方務必慎之又慎處理台灣問題」。

上海海峽兩岸研究會研究員包承柯對中央社表示，習近平在國家元首級別的會議上對川普如此明確表示，是非常嚴峻、認真的一個資訊傳遞，表示對台灣政治發展有著非常嚴肅的態度，「是一種底線思維的思考」。

包承柯說，從習近平表示希望建立「中美建設性戰略穩定關係」的角度去看，中美並沒有要走向衝突，而是希望在台灣議題上避免衝突，走向穩定的方向，「這就是需要對局勢的一種管控」。

至於白宮發布的會議摘要中，未提到雙方有涉及台灣的發言。包承柯認為，台灣議題在中美關係、中美元首討論會議上是一個「繞不過去的關鍵因素」，「大家都有很多考量，但是有些話涉及到敏感，不便於公布」。

他說，從1949年至今，美國一直對台提供保護，即使要調整政策，也需要進行深刻的內部探討。接下來要追蹤美國政府一系列的「做法」與「說法」。

包承柯提出兩個值得觀察之處，一是美國對台獨政策的表述，是否會從過往的「不支持台獨」改為「反對台獨」；二是美國對台軍售會不會出現變化。

關於北京反對美國對台軍售，陸委會副主委梁文傑14日下午在例行記者會強調，美國對台軍售是基於台灣關係法，對台軍售的性能、品質、數量取決於中共對台武力威脅程度，中共希望美國停止出售台灣武器，「應該先檢討自己對台灣的軍事威脅行為」。

梁文傑還強調，「台獨」議題目前在台灣不存在，維持中華民國現狀才是台灣人民最大共識；不過對於中共來說，維持現狀、軍購、抓匪諜等都被視作台獨，如果跟著中共一起喊「反台獨」，中共將要求不要買武器、不要研發武器、解散軍隊、不能抓匪諜，這將是危險所在。