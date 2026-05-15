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川習會後續待觀察 學者：中美難脫競爭、台灣須以利益鞏固美方支持

聯合報／ 記者陳湘瑾／台北即時報導
國策研究院15日舉辦「川習會與台美中關係」座談會，與會學者從中美關係、台灣問題、經貿等角度分析此次川習會。記者陳湘瑾／攝影
國策研究院15日舉辦「川習會與台美中關係」座談會，與會學者從中美關係、台灣問題、經貿等角度分析此次川習會。記者陳湘瑾／攝影

美國總統川普訪問中國大陸的行程今天結束，前駐美代表高碩泰表示，中美關係仍將是互相依賴卻互不信任。也有學者指出，台灣須強化與美國的共同利益連結，後續要觀察川普返美後的對台發言，以及美國國會與聯邦政府動向。

國策研究院15日舉辦「川習會與台美中關係」座談會，從中美關係、台灣問題、經貿等角度分析此次川習會。

國策研究院院長、總統府資政田弘茂認為，在當前情勢下，中美之間有重大原則難以透過談判立即改變，包括雙方不同的意識形態與政治經濟制度、大國之間無法避免的競爭，以及在地緣政治、軍工與科技產業等國家利益上的衝突，從上述層面來看也界定了此次國是訪問與會談的侷限性。

國策研究院資深顧問、前中華民國駐美大使高碩泰，目前外界仍在評估會議成果，最理想的是雙方能達成協議，次佳則是在保留歧見下各取所需。整體而言，中美關係仍將是互相依賴卻互不信任、不易脫鉤去險、不失控應可控，以此維持戰略穩定與控管風險。

高碩泰特別點出，川普此行面臨美國國內的壓力，包括對等關稅政策引發通膨與民生問題、中東局勢推升油價等，都讓川普的領導光環受到挑戰。若共和黨在11月期中選舉失利，川普恐提前進入「跛鴨」狀態，甚至面臨國會重啟調查，若美國政局持續動盪，對美國本身、國際局勢都可能帶來影響，也要關注是否會影響到屆時台灣在美國國會的跨黨派支持。

中央研究院政治學研究所助研究員傅澤民提醒，川普是交易性格強烈的領導人，台灣訴諸價值理念的效果有限，而是要以利益說服。台灣也必須思考，川普不會永遠執政，關鍵在於建立台美共同利基，讓無論哪一任美國總統上台，都會認為守護台灣利益也就是守護美國利益。

淡江大學中國大陸研究中心副主任洪耀南分析，習近平談話中提到「修昔底德陷阱」、台灣問題「處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突」等，基本上帶有劃紅線與恐嚇意味。川普此次對台海議題相對克制，相關表態可能要等返美後才會出現，但即便川普發言仍屬領導人個人發言，還是要回到美國體制，美國國會、聯邦政府的後續行動會是觀察重點。

川普 習近平 川習會 美國

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