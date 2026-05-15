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中南海會晤期間…習近平私下對話再曝光 川普語帶驚訝：活那麼久？
中國國家主席習近平今天在北京中南海與美國總統川普舉行小範圍會晤，據麥克風捕捉到的私下對話，兩人行經園區時，習近平向川普介紹周圍的數百年古樹，川普則對樹齡表達驚訝。
路透社報導，中南海在天安門廣場外，毗鄰北京故宮，原是皇家園林，如今則是中國共產黨中央及中國國務院的辦公地點。
習近平與川普（Donald Trump）在園區內漫步時，習近平指著一些高大樹幹透過翻譯人員表示： 「我告訴你，這側樹的樹齡全都超過200到300年，那邊有些樹則超過400年。」
這時川普說：「它們活那麼久？」習近平回應道：「其他地方還有上千年的樹。」
川普接著詢問習近平，其他外國領導人是否也會獲邀訪問中南海。習近平回答：「非常少。」
他表示：「最早的時候，我們通常不在這裡舉行外交活動。即使後來我們開始有些活動，仍然極其稀少。比方（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）就來過這裡。」
習近平之後邀請川普觸碰1顆樹齡280年的樹。川普表示：「不錯，我喜歡。」
這類收音提供難得機會一窺國家元首之間非正式互動。去年9月習近平與來訪的普亭前往天安門廣場觀看中國閱兵途中，也被麥克風捕捉到私下對話，當時兩人談論到器官移植及人類活到150歲的可能性。
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