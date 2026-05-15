川習會連傳插曲！白宮幕僚遭踩踏、美媒與特勤人員被擋 現場一度僵持

美國總統川普訪中行程接連傳出插曲，包括川習會期間有白宮幕僚遭中國記者群撞倒踩踏、特勤人員因配槍問題遭拒進入天壇，以及川普離開天壇之際，隨行記者團加入總統車隊受阻。

「紐約郵報」（New York Post）報導，這一連串混亂場面被隨同「尖峰時刻」（Rush Hour）導演瑞特納（Brett Ratner）的攝影師全程拍下。瑞特納正籌備拍攝「尖峰時刻4」（Rush Hour 4）。

此次美中雙方摩擦不斷，令美方人員情緒失控，其中一名美國代表團成員被聽到私下抱怨這場活動簡直「一團亂」。

為了嚴格管控美國來賓並主導全球媒體對川習會的報導，中方官員對美國媒體人員祭出嚴格限制，包括限制進出廁所和沒收水瓶，甚至在烈日下未提供額外飲用水。

報導更披露川普（Donald Trump）訪中期間，美中雙方人員發生的幾項重大衝突。

川普昨天與中國國家主席習近平舉行會談期間，一群中國記者急忙衝入會議現場，途中撞倒一名白宮先遣團隊成員並踩過去。這名幕僚雖傷勢不嚴重，但身上出現瘀青，更受到驚嚇，她同事隨即對中國記者行徑大聲抗議。

接下來的衝突現場發生在習近平陪同川普參訪天壇期間，當時中方官員拒絕一名美國特勤局（SecretService）探員陪同記者團進入管制區，理由是對方攜帶槍械。不過，這是美國特勤局人員執勤時的標準配備。

現場一度陷入僵持，美國記者團與代表團拒絕在特勤局探員缺席下繼續行程，北京官員堅持要求該名人員繳械。經過30分鐘延誤和爭執，美方最後改由另一名通過安檢的特勤人員陪同記者團入內，原本遭拒進入的探員留在外頭。

當天雙邊會談超時，川普和習近平參訪天壇行程因此延誤。兩人短暫合影後繼續參觀行程，美國記者團則被帶往一間休息室並遭限制出入。

川普準備離開天壇時，中國官員不讓美國記者團重新加入總統車隊，雙方再度爆發激烈爭執。

這段期間白宮人員持續喊著「我們該走了」，其中一人明確對中方表示，如果角色對調，川普政府絕不會這樣對待中國代表團。

最後，一名白宮工作人員在川普上車等待媒體之際喊說：「我們現在要離開了。」這句話成了記者團穿過中方阻撓、衝出大門的信號。

記者團大批人員穿越天壇廣場準備搭車時，又遇中國官員上前企圖攔阻、張開雙手攔住隊伍，記者團強行通過，趕上總統車隊。

讓現場氣氛更加荒誕的是，拉特納的攝影師也在其中，這類好萊塢拍攝人員出現在正式記者訪問團實屬罕見。

拉特納隨川普團隊搭乘總統座機「空軍一號」（AirForce One）抵達中國，他告訴「紐約郵報」，這名攝影師利用「尖峰時刻4」今年稍後開拍之前，在北京物色場地和檢查燈光，不是為美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）的紀錄片拍續集。