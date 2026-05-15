川普讚訪中貿易成果！北京警告台灣議題 再批伊朗戰爭不該發生

美國總統川普今天與中國國家主席習近平舉行最後一輪會談，他讚揚此行取得顯著經濟成果，不過市場反應冷淡。北京則警告華府勿錯誤處理台灣議題，並批評美伊戰爭本就不該發生。

路透社報導，川普（Donald Trump）此行是2017年以來美國總統首度訪中，他希望這趟國是訪問能取得具體成果，在關鍵的美國期中選舉前提振他下滑的支持率。

川普今天在中南海宣布：「我們達成了非常棒的貿易協議，對兩國都很有利。」

不過，就在川普準備與習近平進行最後會談時，中國外交部發表措辭強硬的聲明，表達對伊朗戰爭的不滿。

中國外交部指出，「這場本不該發生的戰事沒有任何進行下去的必要」，並強調中方支持達成和平協議，這場戰爭已嚴重衝擊能源供應及全球經濟。

在中南海，川普表示雙方領導人討論了伊朗議題，並認為彼此立場「非常相近」，但習近平未發表相關評論。

外界原本預期，川普會敦促中國說服伊朗與華府達成協議，以結束這場不僅推高物價，也讓他在美國面臨政治壓力的戰爭。

然而分析人士認為，鑒於對北京而言，伊朗在對抗美國方面具有戰略價值，習近平未必會對德黑蘭施壓或停止支持伊朗軍方。

關於昨天的川習會，美方發布的摘要強調，兩國領導人都希望重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航道，且習近平似乎有意進口美國石油，以降低中國對中東能源的依賴。

●波音訂單不如預期股價重挫

美國官員表示，兩國敲定向中國出口農產品、牛肉與能源的協議，並在建立機制管理未來貿易方面取得進展，雙方也預計確認價值300億美元的非敏感商品。

不過，這些協議公布的細節不多。此外，儘管輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在最後一刻戲劇性加入訪問團，目前沒有跡象顯示，向中國銷售輝達H200先進人工智慧（AI）晶片取得突破。

川普告訴福斯新聞（Fox News），中國已同意訂購200架波音（Boeing）噴射機，這是中方近10年來首次採購美製商用客機。但這個數量遠低於市場原本預期的約500架飛機，波音股價應聲下跌逾4%。

經濟學人資訊社（Economist Intelligence Unit）中國議題資深分析師Chim Lee評論：「對市場而言，這場峰會在策略層面或許具安撫作用，但實質內容令人失望。」

這次川習會的主要成就，可能在於維持雙方領導人去年10月達成的脆弱貿易休戰，當時川普暫停對中國商品徵收高關稅，習近平則不再威脅限縮關鍵稀土的供應。

陪同川普訪中的美國貿易代表葛里爾（JamiesonGreer）今天告訴彭博電視（Bloomberg TV），是否在貿易休戰於今年稍晚到期後繼續延長，目前尚未決定。

●中國嚴厲示警台灣議題

習近平也對川普表示，若未妥善處理台灣議題，可能導致衝突爆發。這番話措辭嚴厲，為看似充滿友善輕鬆氛圍的峰會帶來警告色彩。

隨行的美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）向國家廣播公司新聞網（NBC News）強調，「美國對台政策迄今未變」，中方「總會提出這項議題…我們也總是表明立場，然後繼續會談」。

外交部長林佳龍今天感謝美方一再表達對台支持。

習近平昨天在國宴指出，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係，「只能搞好不能搞壞」。

●被囚香港媒體大亨黎智英

盧比歐表示，川普與習近平會談時曾提到香港知名異議人士、媒體大亨黎智英。黎智英2月因違反國安法被判刑20年，但他否認所有指控。

盧比歐告訴NBC：「總統總是提起這個案子，還有其他幾案，我們當然期待獲得正面回應。」

他說：「只要黎智英能重獲自由，我們對任何有幫助的安排持開放態度。」