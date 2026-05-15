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黃仁勳白跑一趟？未討論晶片出口管制 川習會後輝達晶片命運不明

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
輝達執行長黃仁勳14日在北京接受記者訪問。歐新社
輝達執行長黃仁勳14日在北京接受記者訪問。歐新社

輝達執行長黃仁勳14日隨同美國總統川普訪問中國大陸，許多人原本認為黃仁勳此行可望推進大陸採購輝達晶片。然而，紐約時報報導，隨著川普15日結束大陸行，輝達人工智慧（AI）晶片在大陸的命運，仍不明朗。

美國貿易代表葛里爾15日接受彭博電視採訪時，也不確定輝達在大陸的未來。他說，大陸企業是否會向輝達採購更多產品，取決於中方。

川普去年12月批准輝達對陸銷售其最強大AI晶片之一H200。但自那時以來，大陸政府尚未批准任何採購，至今也未有任何H200晶片售出。相對地，中方一直推動國內企業依賴華為等本土科技製造商。

川習會前不久，大陸在長期追求的科技自給自足進程達成里程碑。大陸新創公司DeepSeek首度表示，他們已完成最新AI模型優化，能在華為晶片上運行。

黃仁勳長期以來警告這種轉變正在來臨。他曾預測，大陸AI公司很快將依賴本土硬體而非美國科技，這將侵蝕美國對大陸AI發展的影響力。

美國官員本周訪中行程似乎未強力推動該議題。葛里爾受訪時表示，是否購買輝達H200晶片「將是中國的主權決策」。他說：「我們顯然認為，這從長遠來看對他們是有幫助的，但他們必須自己做出決定。」

美方多年來利用出口管制，減緩中方在AI等先進科技方面進展。分析人士原本預計，中方官員本周會對這些限制表達不滿。

葛里爾表示，儘管黃仁勳親赴北京，但雙方會談時並未討論晶片出口管制問題。他說，大陸堅定致力於在國內生產先進晶片，並將美國科技業視為對這項舉措的威脅。他說：「如果我們在競爭中處於領先地位，就像我們在AI晶片上那樣，他們有時會覺得這會阻礙他們自身的成長。」

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