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川普稱中國同意購買美國石油 陸外交部未直接證實

中央社／ 北京15日電
中國外交部發言人郭嘉昆。（路透）
中國外交部發言人郭嘉昆。（路透）

美國總統川普在「川習會」後接受美媒採訪說，中國同意購買美國石油。中國外交部發言人郭嘉昆今天對此未直接證實，僅稱中方願共同維護全球能源安全和產供鏈穩定。

根據北京青年報新媒體「政知見」，今天中國外交部例行記者會上，有外媒問到，在中美元首會談中，中方是否同意未來購買美國石油？

郭嘉昆僅表示，中方願和各方共同維護全球能源安全和產供鏈穩定，當務之急是推動中東波灣和中東地區恢復和平穩定。

川普下午結束訪問中國行程。昨天他在北京與中國國家主席習近平會面，會後接受福斯新聞（FoxNews）專訪時表示：「他們已經同意，他們想要購買美國石油，他們將前往德州，我們將開始讓中國船隻前往德州、路易斯安那州與阿拉斯加州。」

日經中文網4月報導，中國是全球最大的原油進口國，約7成國內消費量依賴進口。此前中國因反對川普政府的關稅政策，停止採購美國產原油和液化天然氣，但隨著伊朗緊張局勢導致原油價格高漲，美國產能源也重新被中方納入採購選項。

在美伊戰爭下，川普也致力於推動中國向美國購買美國石油。

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