川普邀請習近平9月訪美 北京：兩國元首年內互動安排保持溝通

美國總統川普訪問中國大陸的行程今天結束，在與大陸國家主席習近平在中南海茶敘後，川普搭機返美。聯合報持續追蹤川習會進展，今天下午5時由副總編輯郭崇倫訪談政大政治系教授嚴震生與淡江大學國際事務與戰略研究所教授黃介正，分析此次川習會取得的進展，以及美中兩國與全球地緣政治在此次碰面後可能的轉變。 川普今天在中南海宣稱，他此行取得了許多非常好的成果，達成一些非常棒的貿易協議，對中美兩國都很有利。但川普與美方尚未說明這些貿易協議的具體內容。美方宣稱大陸將採購200架波音飛機，消息一出後波音股價不漲反跌，因外界原本預期大陸會購買超過500架波音飛機。 另一個外界關注的台灣議題，習近平在昨天川習會一開始就強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題，處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。美方在白宮提供的背景說明中，則完全沒提到台灣問題，但包括國務卿魯比歐與財政部長貝森特均提到，台灣問題當然是此次峰會的議題之一，並預告未來幾天川普會對台灣問題發表談話。 在川習會結束後，今年川普與習近平還有至少一到三次的會面機會，包括9月習近平回訪白宮，以及第4季的APEC與G20峰會。外媒初

2026-05-15 16:17