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川普邀請習近平9月訪美 北京：兩國元首年內互動安排保持溝通

中央社／ 台北15日電
中國外交部發言人郭嘉昆下午在例行記者會回應媒體表示，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用。 路透
中國外交部發言人郭嘉昆下午在例行記者會回應媒體表示，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用。 路透

美國總統川普今天結束對中國的訪問，並邀請中國國家主席習近平9月訪美。中國外交部表示，元首外交對中美關係有不可替代的戰略引領作用，雙方對於兩國元首年內互動安排保持著溝通。

綜合澎湃新聞等陸媒報導，中國外交部發言人郭嘉昆下午在例行記者會回應媒體表示，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用。兩國元首保持良好的溝通互動，有利於引領中美關係穩定、健康、可持續發展，「中美雙方就兩國元首年內互動安排保持著溝通」。

川普前天（13日）晚間率團抵達北京，對中國進行國是訪問。中國國家主席習近平昨天上午在人民大會堂與川普進行會談，下午參觀了北京歷史景點天壇公園，今天上午又在中南海會晤，並在中南海花園漫步了約10分鐘。

外電報導，川普在川習會後的晚宴發表演說，並邀請習近平及妻子彭麗媛9月訪問美國。

據中國官媒新華社，川普結束對中國的國是訪問後，下午2時30分左右搭乘專機返回美國，中國外交部長王毅送機。

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