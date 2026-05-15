川普、習近平對話穩定局勢 學者揪川習會禮賓安排「1異常」

波蘭學者高山仁（Bogdan Góralczyk）14日接受中央社專訪表示，美國總統川普與中國國家主席習近平兩位超級大國領導人對話，本身就對當前混亂局勢具穩定作用。

高山仁是波蘭資深外交官及知名亞太研究學者。他指出，考慮到目前中東地區與烏克蘭領土上的兩場戰爭，在全球局勢動盪下，川習會「具有相當重要的象徵意義」。

高山仁指出，兩位超級大國領導人對話，本身就對當前混亂局勢具穩定作用。

他認為：「商業、貿易與科技無疑是當前美中關係的重點。」

高山仁身為波蘭前外交官，發現這次禮賓安排上的「異常」。他指出，這雖是正式的國是訪問，但美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）並未陪同川普出席。

另外，高山仁說，川習會出現美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）等官員透過螢幕看著兩國領導人對話的罕見景象，這意味著川普（Donald Trump）和習近平進行大量的「一對一」（tete-a-tete）私下談判。

川普於13日至15日對中國進行國是訪問。根據白宮發布的川習會摘要，川習兩人商討如何加強兩國經濟合作，包括擴大美國企業進入中國市場的機會，以及增加中國對美國產業的投資。

根據摘要內容，雙方同意，荷莫茲海峽必須保持開放，以確保能源自由流動。習近平也表明，中國反對荷莫茲海峽的軍事化及任何收取過路費的行為，並表示有意採購更多美國石油，以降低中國未來對荷莫茲海峽的依賴。美中一致同意伊朗不能擁有核武。