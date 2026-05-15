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私人手機不能用？川普訪中社群幾乎不發文 關鍵原因曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普15日在北京首都國際機場登上空軍一號返美前舉拳示意。美聯社
美國總統川普15日在北京首都國際機場登上空軍一號返美前舉拳示意。美聯社

美國總統川普15日結束對中國的國是訪問，搭乘空軍一號專機返美。他與白宮幕僚在北京期間面臨眾多後勤挑戰，其中之一就是無法使用心愛的手機，讓這名高度依賴手機的美國總統這幾天過得相當不習慣。

紐約郵報報導，川普經常使用手機，不但會打電話給朋友、接聽記者來電，還會發布梗圖，但他和所有訪團成員一樣，被告知不要使用個人裝置，以避免資料遭駭客竊取。一名白宮官員證實，川普在中國期間不會使用個人手機。

此外，川普的真實社群在川習會期間發文數量有限，很可能是從華府發布。當時有數名白宮幕僚配合北京時間工作，遠端提供後勤支援。

紐郵報導，白宮為了在確保行程順利進行的同時維持資訊安全，採取多項措施。不只川普在這場「數位封鎖」期間無法使用個人手機，政府幕僚也改用拋棄式手機與拋棄式電郵帳號。這些裝置移除了大部分基本功能與App，成為所謂的「乾淨」設備，即使遭到入侵，裡面可取得的資訊也相當有限。

白宮幕僚的個人裝置被存放在空軍一號上的法拉第袋（Faraday bags）內，它能阻擋所有訊號，包括GPS、Wi-Fi、藍牙與RFID，以避免敏感資料遭遠端駭入。川普與幕僚一登上空軍一號，就能取回自己的裝置。

報導指出，空軍一號無論停放在哪裡，都被視為美國領土。這架同時具備飛行敏感隔離資訊設施（SCIF）功能的專機，也有其他方式保護資料安全。

華爾街日報報導，川普在北京時間15日下午2時30分（美東時間凌晨2時30分）左右啟程返美，空軍一號預計將於美東時間上午10時左右降落阿拉斯加加油，之後繼續飛往華府。

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