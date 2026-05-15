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為了習近平？川習會北京落幕 川普一反常態「做到這件事」

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為了習近平？川習會北京落幕 川普一反常態「做到這件事」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普與中國國家主席習近平（左）15日在中南海散步。美聯社
美國總統川普與中國國家主席習近平（左）15日在中南海散步。美聯社

美聯社報導，美國總統川普在與中國國家主席習近平兩天的會談期間，做了一件對他來說極不尋常的事：他在媒體面前管住了自己的嘴。

川普向來喜歡回答記者提問，在美國時幾乎天天受訪。

但習近平與多數中國高層領導人一樣，很少舉行記者會。

兩人周四在參觀天壇時，記者當場提問，川普並未回應。外界認為這可能是出於對習近平的尊重。

周五，他與習近平在中南海散步，川普也同樣沒有回應媒體提問。

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