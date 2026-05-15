聽新聞
0:00 / 0:00
為了習近平？川習會北京落幕 川普一反常態「做到這件事」
美聯社報導，美國總統川普在與中國國家主席習近平兩天的會談期間，做了一件對他來說極不尋常的事：他在媒體面前管住了自己的嘴。
川普向來喜歡回答記者提問，在美國時幾乎天天受訪。
但習近平與多數中國高層領導人一樣，很少舉行記者會。
兩人周四在參觀天壇時，記者當場提問，川普並未回應。外界認為這可能是出於對習近平的尊重。
周五，他與習近平在中南海散步，川普也同樣沒有回應媒體提問。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。