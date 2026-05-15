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川普歡迎中國留學生赴美 承認與部分右派不同調

中央社／ 北京15日綜合外電報導

美國總統川普訪問北京期間表示，他希望中國學生赴美就讀，承認他與部分右派基本盤看法不同。

法新社報導，近年在美國的中國學生人數下降，原因包括外界認為川普治下的美國對中國抱持敵意，以及中國國內經濟限制與本土大學崛起等因素。

川普昨天晚間接受福斯新聞（Fox News）主持人尚漢尼提（Sean Hannity）專訪時表示：「告訴一個國家我們不希望你們的人來我們學校，這是一件非常侮辱人的事。」

川普表示，如果中國學生不再赴美，美國排名較後的大學將受到最嚴重衝擊。

他說：「他們很快就會在中國到處興建大學。」中國大學正日益獲得全球認可，尤其在科學和技術領域。

川普過去以針對非白人移民的強硬言論在政壇崛起，多年來屢次抨擊中國，指控中國透過不正當手段壯大經濟實力。

保守派主持人尚漢尼提問到中國學生是否涉及惡意活動時，川普說：「坦白說，你知道的，他們對我們做一些事，我們也對他們做一些事。」

他談到支持中國留學生的立場時表示：「不是每個人都同意我的看法，這聽起來也不像是非常保守的立場。」

他說：「我自認更偏向常識派，勝於保守派。」

川普去年也表示希望提升中國留學生人數，不過美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）曾表示將大力撤銷中國學生簽證，包括與中共有關聯者或在關鍵領域就讀者。

川普政府也採取其他令留學生卻步的舉措，包括暫時停發簽證及加強審查申請人社群媒體動態。

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