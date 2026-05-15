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川普稱習近平「重大表態」 鬆口不軍援伊朗

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
美國總統川普（左）15日在北京中南海園區與中國國家主席習近平（右）會談。法新社
美國總統川普（左）15日在北京中南海園區與中國國家主席習近平（右）會談。法新社

美國總統川普接受福斯新聞主持人漢尼提（Sean Hannity）專訪時透露，中國國家主席習近平在北京會談中明確表示，中方不會向伊朗提供軍事裝備。川普稱這是「重大表態」（big statement），也把這項承諾視為本次美中高層會談的重要成果之一。

福斯新聞報導，川普政府近來不只把中國視為經濟競爭對手，也愈來愈強調北京在伊朗問題上的角色。美方官員指控，中國透過購買伊朗石油、出口軍民兩用物資，以及中介網絡，協助支撐伊朗的軍事與經濟實力。川普此行因此將中國是否繼續支持伊朗，列為與習近平會談的核心議題。

川普表示，習近平不僅承諾不供應伊朗軍事裝備，也表達願意協助終結伊朗衝突。川普轉述習近平說法稱，只要能幫上忙，他願意提供協助。白宮與中國駐美大使館未立即回應福斯新聞的置評請求。

荷莫茲海峽問題也成為兩人談話焦點。川普說，習近平希望荷莫茲海峽保持開放，因為中國仍大量仰賴伊朗石油。川普並提到，中國每年向伊朗購買約310億至320億美元原油。若海峽持續受阻，不只衝擊中國能源進口，也將牽動全球油價與金融市場。

川普同時批評，伊朗方面疑似對通過荷莫茲海峽的船隻收取通行費。他說，習近平也不喜歡這件事，但川普強調，美方並未封鎖海峽，問題出在伊朗。對川普而言，這番說法等於把能源市場震盪的責任重新推回德黑蘭。

川普另稱，中國船隻將前往德州、路易斯安那與阿拉斯加接收美國能源，並稱這是「大事」。若此說法落實，將不只是能源貿易安排，也可能成為川普壓縮伊朗石油收入、拉攏中國調整供應來源的外交戰果。

這場專訪凸顯，川普試圖把伊朗戰爭、荷莫茲海峽危機與美中能源交易綁在同一張談判桌上。習近平若確實承諾不軍援伊朗，對華府而言是重大突破；但中國是否減少伊朗石油依賴、轉向美國能源，才是接下來市場與外交圈真正關注的考驗。

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